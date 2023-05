Le futur staff technique du Stade français, qui sera dirigé par Laurent Labit et Karim Ghezal à partir de la saison prochaine, s'étoffe. Selon nos informations, Davit Zirakashvili a donné son accord pour devenir consultant de la mêlée parisienne à partir de la saison prochaine.

À l’issue de la présente saison, le Stade français va tourner une nouvelle page de son histoire. Exit le directeur du rugby Gonzalo Quesada, place sera faite à Laurent Labit et Karim Ghezal qui deviendront les deux patrons du secteur sportif. Et ces deux-là travaillent depuis plusieurs semaines à la composition de leur futur staff technique. On sait déjà, comme révélé dans ces colonnes, que l’entraîneur des avants Laurent Sempéré, quittera le club pour prendre en charge le secteur de la touche dans le staff du sélectionneur du XV de France Fabien Galthié, et que Julien Arias, dont la situation n’a toujours pas été clarifiée, ne sera plus dans le staff parisien de l’équipe professionnelle.

Au contraire, Paul Gustard, arrivé cette saison pour s’occuper de la défense parisienne, a lui prolongé son bail dans la capitale. Initialement engagé jusqu'en juin 2024, l’Anglais sera Stadiste jusqu'en juin 2026, avec un contrat aligné sur ceux du futur staff. C’est d’ailleurs lui qui assurera la responsabilité du staff durant l’été et durant la période de la Coupe du monde en attendant que Labit et Ghezal en terminent avec leur mission auprès des Bleus. Kobus Potgieter (manager de la performance) et James Kent (responsable des skills), eux aussi poursuivront l’aventure.

Zirakashvili rejoint Parra

Toutefois, Laurent Labit et Karim Ghezal travaillent encore pour étoffer leur staff. Si Morgan Parra a officialisé dernièrement qu’il raccrochait les crampons à l'issue de cette saison pour travailler avec le nouveau duo de managers, les futurs patrons du Stade français s'étaient aussi mis en quête d'un spécialiste de la mêlée fermée. Plusieurs pistes ont été explorées. Finalement, selon nos informations, Karim Ghezal a réussi à convaincre Davit Zirakashvili de reprendre du service. Celui qui a quitté le staff de Clermont au début du mois d’avril a donné son accord pour devenir consultant à partir de la saison prochaine.

L'ancien pilier géorgien (53 sélections), qui a fait la majeure partie de sa carrière comme joueur à l'ASM (2004-2020), était revenu dans le club auvergnat en 2021 après un bail d’une saison à La Rochelle avec qui il a été finaliste de la Champions Cup, et intervenait plusieurs fois par semaine sur la mêlée. Il aura donc le même rôle dans la capitale. Il travaillera avec les avants stadistes une à deux fois par semaine. Avec cette arrivée, le Stade français a réussi un joli coup et s'est adjoint l'un des tout meilleurs spécialistes du secteur.