Raphaël Lagarde ne devrait pas prolonger l'aventure à Agen. Pour le remplacer au poste d'entraîneur des trois-quarts, Barry Maddocks est en bonne position.

Alors que le club aux huit Brennus jouera ce week-end son barrage contre Mont-de-Marsan et qu’il est toujours en course pour retrouver le Top 14, les dirigeants du SUALG s’activent en coulisse pour finaliser le staff de la prochaine saison. Il est acté que Raphaël Lagarde ne fera plus partie du projet. Lagarde avait enfilé une casquette d'entraîneur après le départ en cours de saison de Manny Edmonds mais ne souhaitait pas continuer l'aventure agenaise pour se rapprocher du Pays basque.

C’est Barry Maddocks, actuellement entraîneur des trois-quarts du Biarritz olympique qui tiendrait la corde pour remplacer l’ancien ouvreur à la tête de la ligne d’attaque agenaise. Le Gallois, passé par Bath ou encore l’équipe d’Angleterre de rugby à VII était arrivé à Biarritz à l’été 2021 en provenance des Dragons de Newport, alors que le club biarrot était sur le point de retrouver le Top 14. Le technicien devrait rejoindre le staff managé par Bernard Goutta et où Dave Ryan officie en tant qu'entraîneur des avants. Ce dernier devrait voir sa mission reconduite la saison prochaine.