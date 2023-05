Plusieurs joueurs devraient être Montois la saison prochaine. En effet, pas moins de six joueurs devraient porter les couleurs Jaune et Noir et s'engager dans les Landes pour les prochaines saisons. Grâce à ces recrues probables, le club ferait plusieurs gros coup sur le marché des transfets et mettrait en place une équipe très compétitive.

Selon les informations de Sud-Ouest, les Montois sont en passe de faire signer six nouveaux joueurs dans leurs rangs (il s'agirait du Perpignanais Patricio Fernandez, du Rochelais Samuel Lagrange, du Vannetais Myles Edwards, de Kaminieli Rasaku, qui prolonge son prêt d'un an de plus, ainsi que l'actuel joueur de l'UBB Gatien Massé et Florian Dufour qui devrait quitter Brive). Les Landais sont donc allés chercher des joueurs de très haut niveau, qui pour une grande partie ont déjà eu une expérience en Top 14 dans les années passées.

Mont-de-Marsan, un club qui a des ambitions

Il s'agit d'une des grosses écuries de cette pro D2, qui a notamment pour ambition de monter en Top 14 et de s'y installer. Pour cela, le club cherche bien sûr à recruter des joueurs d'expériences de haut niveau. Dans le même temps, le staff a prolongé les joueurs cadres de son effectif, dans le but de pouvoir tenter de monter dès cette fin de saison en top 14. En effet, les Jaune et Noir ont la possibilité de monter dans l'élite dès cette année. Pour cela, ils doivent s'imposer en barrage contre Agen ce vendredi 12 mai et enchaîner avec une victoire en demie sur la pelouse de Grenoble et lors de la finale le 27 mai.