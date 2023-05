Pour cette nouvelle vidéo des pronos en collaboration avec Parions Sport, c'est le Néo-Zélandais Andrew Mehrtens, ancien joueur de Toulon, du Racing et de Béziers, qui se prête au jeu des pronos ! L'ancien All Black voit notamment Perpignan s'imposer face à Toulouse, et le Racing s'impose au Havre face à Toulon.

La saison régulière du Top 14 touche à son terme avec plus que deux journées au programme. Andrew Mehrtens se prend au jeu des pronos dans ce nouvel épisode de "Cotes et raffuts" présenté par Romain Magellan.

L'ancien All Black (70 sélections) voit notamment Perpignan s'imposer face à Toulouse, et Brive faire le travail à domicile face à Castres. L'ancien joueur de Toulon et du Racing est confronté à un pronostic difficile entre ses deux anciens clubs. Mais pour l'ancien demi d'ouverture, les coéquipiers de Finn Russell font s'imposer au Havre et conforter leur place dans le top 6.

Cet épisode revient également sur le 2e barrage de Pro D2 entre Mont-de-Marsan et Agen et se projette aussi sur la Coupe du monde. Andrew Mehrtens voit-il l'équipe de France soulever sa première Coupe du monde en octobre prochain ? On vous laisse le découvrir...