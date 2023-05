Numéro 10 du XV de France lors du dernier mondial, Caroline Drouin a basculé depuis vers le rugby à VII dans l’optique des Jeux Olympiques. 8 mois après, elle fait son retour sur les pelouses françaises ce week-end, à l’occasion de l’étape de Sevens à Toulouse.

Membre des équipes de France depuis 2017, vous êtes une habituée des allers-retours entre les deux disciplines. Néanmoins ce mercredi matin à l’entraînement, on vous a vu prendre part à la conquête, en liftant en touche, poussant en mêlée... Comment cela se passe pour vous ?

Ça reste du rugby, mais je n’ai pas le même poste donc les repères sont vraiment différents. Il faut s’adapter mais oui j’ai l’habitude désormais.

Comment avez-vous préparé cette étape ?

On vient de faire 3 semaines de préparation à Marcoussis qui se sont achevées par des oppositions face à la Nouvelle-Zélande. On n’a pas souvent l’occasion de les affronter en Tournoi, donc c’était vraiment enrichissant car c’est clairement ce qui se fait de mieux aujourd’hui. On travaille pour les battre, il faudra en passer par là, si on veut ce qu’on veut l’année prochaine. Ça nous a surtout permis de mettre en lumière ce qu’il nous reste à améliorer. On va travailler fort et on se rapproche de leur niveau.

Mais…

Mais il faut les battre. S’en rapprocher c’est bien, mais c’est ce qu’on se dit à chaque fin de match, parce qu’elles gagnent. C’est à nous d’y croire, de se dire qu’elles sont prenables. Le staff nous le rabâche assez souvent.

Ce week-end, vous avez hérité d’un tirage difficile avec l’Australie (2e nation mondiale) dans votre poule. Pouvez-vous nous la décrire ?

L’Australie, derrière la Nouvelle-Zélande, c’est l’équipe en forme de cette saison. Elles ont beaucoup d’individualités avec des profils très percutants, et énormément de vitesse sur les extérieurs. Mais les filles les ont éliminées chez elles à Sydney, et nous aurons à cœur de rééditer cette performance à domicile.

Il y aura aussi l’Irlande, à ne pas négliger. Elle avait éliminé la France en quart de finale l’an passé…

Exactement. Ce sera notre premier match, face à une équipe qui va jouer sa vie sur cette phase de poule, car pour elle, il y a une qualification olympique en jeu. Ça va nous permettre d’être directement dans le bain. Mais oui, ce sera une poule relevée.

Quel est l’objectif affiché ?

Être dans la continuité de nos progrès. On travaille bien, mais on ne se paie pas assez. Nous n’avons pas les résultats espérés. Il faut augmenter la maturité de ce groupe qui est encore assez jeune. On espère gagner, on veut un podium, faire une grosse performance, avec j’espère de la ferveur en tribune.