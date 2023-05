Centre de l’équipe de France à VII, Paulin Riva fait le point sur les enjeux de cette avant-dernière étape de la saison, à domicile.

Paulin, la France réalise une saison exceptionnelle. Vous êtes actuellement 4e au classement général, à deux étapes du terme. Jamais la France n’a fait mieux que 6e . Scrutez-vous ce classement ?

Oui, on le regarde, et jusque-là nous sommes fiers de nous. On sait que ce week-end, si on élimine les Fidji dès la phase de poule, nous aurons une chance d’intégrer le top 3 mondial. Nous avons cet objectif-là. Pour cela, il faudra réaliser de gros matchs de poule.

Cette poule justement, vous avez hérité d’un gros tirage avec l’Afrique du Sud, les USA et les Fidji…

Oui, mais il faut s’habituer à ça ! La saison prochaine nous passerons de 16 à 12 équipes donc chaque poule ressemblera à celle de ce week-end, ce sera quelque chose de très homogène. Ce sont de bonnes équipes mais que nous avons toutes battues. On les connaît, presque par cœur. Ce seront 3 matchs de haut niveau, mais nous avons nos chances.

Y a-t-il a une équipe que vous craignez plus que les autres ?

On connaît la capacité des Fidjiens à gagner les duels, et jouer debout. C’est une belle nation. Mais on sait que nous pouvons battre tout le monde. Ce sont 3 équipes qu’il faut priver de ballons. Ça passera par plus de discipline, ça fait deux semaines que nous insistons vraiment là-dessus, avec beaucoup de travail auprès des arbitres. Nous avons les clés en mains, et nous avons les moyens de faire un gros tournoi.

Paulin Riva espère franchir le pas et décrocher enfin une médaille d'or sur une étape. Icon Sport - Hugo Pfeiffer

Quel est l’objectif fixé pour réussir ce week-end ?

Cette saison nous avons obtenu deux médailles de bronze, une médaille d’argent. L’an passé c’était une médaille de bronze ici… Voilà. Maintenant on veut plus, on veut une médaille d’or. Il nous reste deux étapes pour réussir cette saison dont une à domicile.

À un peu plus d’un an des JO, à quel point sont-ils présents ou non dans vos esprits ?

On en parle beaucoup et ça se rapproche très vite. Pour l'instant, on fait une très belle saison. Top 4 c’est très bien, top 3 c’est ce qu’on vise. On veut encore monter en puissance pour les JO, mais aussi pour les World Series. Car nous aurons besoin d’être performant sur les 7 étapes mondiales de l’année prochaine si on veut arriver aux Jeux en confiance.

Jouer à domicile ajoute-t-il une pression, une obligation de résultat ?

Non, nous avons l’habitude de jouer dans des stades pleins, et nous avons beaucoup de supporters présents à l’étranger, on les remercie. On a surtout envie de montrer aux Toulousains que nous sommes un pays qui a une culture du VII, qu’on peut gagner un Tournoi. C’est facile à dire, mais on met beaucoup de choses en place pour y parvenir.