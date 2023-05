Découvrez (ou redécouvrez) la plus belle des compétitions de rugby : la Coupe du monde ! Ses records, ses joueurs mythiques, ses histoires incroyables ou encore ses moments de légende, le trophée William Webb Ellis n’aura plus aucun secret pour vous. Épisode 5, les matchs les plus marquants de l’histoire de la Coupe du monde !

La Coupe du monde, depuis sa première édition en 1987, a offert plusieurs centaines de matchs. Si chacun est forcément différent et unique, tous n'ont pas marqué l'histoire de la Coupe du monde comme ceux que nous allons vous citer. Nous avons choisi de sélectionner ces matchs pour leur caractère particulier, d'un point de vue positif mais pas uniquement.

La Nouvelle-Zélande en totale démonstration, le drame survenu lors de Côte d'Ivoire - Tonga, des Japonais qui créent un exploit grandiose, un typhon annule les dernières chances italiennes ou encore les cartons rouges de sortie lors d'un Afrique du Sud - Canada. On vous laisse découvrir ou relire ces moments particuliers et marquants de l'histoire de cette compétition légendaire.

Le plus prolifique : La balade kiwi en 1995

Nouvelle-Zélande 145 - 17 Japon. Le score est fleuve mais le Japon était parvenu à marquer tout de même 17 points. Ce jour-là, les gens présents dans le stade en ont eu pour leur argent. Les All Blacks du capitaine Henderson ont passé pas moins de 21 essais à la défense nipponne. Les champions du monde 1987 s'étaient imposés avec notamment deux triplés de Rush et Wilson et un quintuplé de Marc Ellis. On peut dire que le plus dur était fait à la mi-temps puisque les Kiwis étaient légèrement devants... 84 à 3. Autre fait marquant de ce match à sens unique, le buteur Simon Culhane avait passé 20 des 21 transformations ce jour-là.

Le plus tragique : Max Brito, la tragédie de 1995

Le rugby offre (très) souvent de beaux moments mais parfois il est aussi le théâtre de drames qui marquent une époque, et même au-delà. Ce qui est arrivé à Max Brito ce 3 juin 1995 sur le terrain de l'Olympia Park Rustenburg fait partie de la partie tragique de l'histoire de la Coupe du monde. Max Brito était ailier pour la Côte d'Ivoire et remplaçait son frère au sein de la sélection et au dernier moment. Lors d'un match face au Tonga, il relance un ballon et se fait plaquer. Plusieurs joueurs lui tombent dessus comme pour former un ruck mais sa nuque est bloquée sous le poids. Suite à cet accident, il restera tétraplégique à vie et marquera le rugby par sa force mentale et son engagement en Côte d'Ivoire notamment. Max Brito est décédé le 19 décembre 2020 à l'âge de 54 ans.

Le plus surprenant : Des Nippons tenaces en 2015

Afrique du Sud 32 - 34 Japon. Cette fois, les Brave blossoms sont du bon côté ! Une performance et un succès tellement inattendu qu'il fut surnommé "le miracle de Brighton", ville dans laquelle les coéquipiers de Goromaru ont écrit une des plus belles pages de l'histoire ovale mondiale. En match d'ouverture de la poule B et face à une équipe dont la densité physique faisait écho à la culture rugbystique sud-africaine, les Japonnais ont su répondre avec force, détermination et talent. Une chronologie du match qui voyait revenir en permanence les Asiatiques au score pour un épilogue finalement en leur faveur. C'est Karne Hesketh qui vient au bout du bout aplatir en coin et libérer les protégés d'Eddie Jones. Plus qu'un exploit retentissant, ce succès étonnant est et restera un marqueur dans le rugby japonais pour des siècles encore. Parmi les autres surprises, on pouvait évidemment penser au Samoa-Galles de 1999 (38-31), de l'exploit tongien face aux Bleus en 2011 (19-14) ou plus récemment de la performance uruguayenne face aux Fidji en 2019 (30-27).

Le plus violent : Un match couleur rouge en 1995

Afrique du Sud 20 - 0 Canada. 3 cartons rouges dans un match de la Coupe du monde, forcément cela le rend marquant. Peut-être pas d'un point de vue positif mais marquant tout de même. En une seule rencontre, Canadiens et Sud-africains se sont partagés environ 1/8ème de l'ensemble des cartons rouges de l'histoire de la Coupe du monde jusqu'ici (25 cartons). Cette rencontre promettait des étincelles entre deux équipes rugueuses et pas avares d'engagement, promesses tenues. Le match comportait son lot de gestes plus que viril jusqu'à cette bagarre. Hendriks (AFS) et Stanley (CAN) se percutent violemment dans le jeu. Le contact s'envenime et l'échauffourée démarre entre les deux hommes. L'arrière canadien Stewart arrive par derrière en rajoute de l'huile sur le feu avec une grosse charge. Une partie des protagonistes s'en mêlent à leur tour. L'arbitre de la rencontre, dépassé par l'évènement, décidera ensuite de sanctionner le plus sévèrement possible 3 des acteurs par des cartons rouges. Il expulsera le talonneur Dalton, venu en quatrième dans cette bagarre pour défendre son coéquipier mais bousculer Stewart par la même occasion. Mais aussi les Canadiens Rees et Snow, qui n'ont pas forcément été des acteurs de cette bagarre.

Le plus frustrant : Un typhon touche le Japon en 2019

Paradoxalement, il y a des matchs qui ont été marquants par leur absence. Aussi étrange que cela puisse paraître, trois rencontres de la Coupe du monde 2019 n'ont pas eu lieu. En cause, la présence du typhon Hagibis qui survole le Japon et qui fait de nombreux dégâts dans tout le pays, provoquant la mort de 74 personnes. En raison de ce phénomène climatique, la France a par exemple vu son Crunch en poule être annulé tout comme le Namibie-Canada. Si ces rencontres n'avaient pas d'importance cruciale pour chacune des équipes, ce ne fut pas le cas de Nouvell-Zélande - Italie. Les coéquipiers de Sergio Parisse n'ont pas pu se battre pour leur rêve dans ce dernier match de poule. Alors qu'un succès sans bonus aurait permis à l'Italie de participer à sa première phase finale de Coupe du monde, les deux points attribués à chaque équipe ont achevé tout espoir de qualification. L'Italie a donc connu sa neuvième 3ème place en 9 participations.