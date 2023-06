Découvrez (ou redécouvrez) la plus belle des compétitions de rugby : la Coupe du monde ! Ses records, ses joueurs mythiques, ses histoires incroyables ou encore ses moments de légende, le trophée William Webb Ellis n’aura plus aucun secret pour vous. Épisode 8, retour sur les plus grosses affluences de l'histoire de la compétition avec un focus sur une en particulier : Irlande - Roumanie, Wembley 2015 !

La Coupe du monde, c'est évidemment des enjeux sportifs et financiers faramineux, des moments de gloire ou d'éternelle déception, mais c'est aussi et avant tout une grande fête. Une fête mondiale où toute la planète est invitée et répond présent à chaque événement. Mais que serait ce spectacle génial, qui offre des souvenirs gravés à jamais, sans des supporters bouillants comme on a l'habitude ? Sûrement une rencontre de haut niveau mais sans ce sel qui fait tout le reste. Les centaines de milliers de supporters, parfois plus d'un million, parfois peu loin des 2 millions déplacent des montagnes et sont, eux aussi, acteurs à part entière de match de légende par leurs encouragements.

En France, en 2023, plus de cinq millions de billets ont été vendus et près de 600 000 fans étrangers sont attendus sur le sol français pour participer à la 10ème édition du plus prestigieux des trophées. Lors des 9 précédentes, les stades d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, de Grande-Bretagne ou encore même du Japon aussi ont connu de grandes affluences et des soirées magiques. La présence croissante de public prouve encore un peu plus la dimension qu'est en train de prendre le rugby. L'édition à venir devrait appuyer encore un peu plus cette tendance.

Les supporters irlandais ont mis le feu pendant ce match

L'invasion irlandaise

C'était un match tout ce qu'il y a de plus banal lors de la Coupe du monde 2015, et pourtant. Ce match de la poule D opposant l'Irlande à la Roumanie (44-10) va bel et bien marquer les esprits pour longtemps, non pas sur le terrain mais bien en tribune. Wembley, stade mythique en Angleterre, va accueillir 89 267 âmes pour battre un record d'affluence dans l'histoire de la compétition.

Une ambiance incandescente insufflée par des Irlandais venus en vagues. Les Celtes envahissent la capitale anglaise pour soutenir leur équipe vêtue de vert et d'orange. "Les fans irlandais ont célébré l'annonce [de ce chiffre] avec un énorme engouement. Ils ont commencé par lancer un chant "Ole Ole Ole" avant de lancer une ola dans tout le stade", racontait le média Independant. Un moment magique qui surpasse donc l'Argentine - Nouvelle-Zélande et ses 89 019 spectateurs, qui lui-même avait été un record sept jours plus tôt. Pour approfondir le sujet, retrouvez les autres affluences record édition par édition dans le tableau ci-dessous.

À part le match d'ouverture Angleterre - Nouvelle-Zélande en 1991 et le quart de finale Afrique du Sud - Angleterre en 1999, tous les autres records d'affluence par édition l'ont été lors des finales (1987, 1995, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019). En France, la capacité moyenne des stades sera de 49 323 et le plus grand stade sera le Stade de France (80 056). Le record d'affluence ne sera donc pas battu pour un seul match mais le spectacle et l'ambiance seront plus que jamais au rendez-vous.