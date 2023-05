Blessé au doigt contre Toulouse dimanche soir, l’ouvreur de l’UBB Matthieu Jalibert s’est entraîné normalement ce mercredi. Il postule à une place de titulaire face à Pau. L’arrière Romain Buros devrait aussi faire son retour ce samedi.

Il joue de malchance depuis plusieurs mois. Le demi d’ouverture de l’UBB et du XV de France Matthieu Jalibert revenait de sa lourde blessure à la cheville face à Toulouse et a pu enfin refouler les pelouses de Top 14, deux mois après les avoir quittées. Mais seulement quelques minutes après son entrée en jeu au Stadium, Jalibert sortait du terrain touché au doigt. Après examens, son état se voulait rassurant puisqu’il ne souffrait « que » d’une luxation du majeur, une blessure ne nécessitant aucune intervention chirurgicale. Après avoir rassuré sur ses réseaux sociaux, l’ouvreur était bien présent ce mercredi à l’entraînement de son équipe. Et c’est tout à fait normalement qu’il a effectué sa séance.

Buros, Holmes et Falatea opérationnels

Sans pour autant aller forcément au contact, lors d’un exercice plutôt favorable au jeu, l’international français a rassuré. Il postule ainsi pour le match capital face à la Section paloise samedi, dans lequel les Bordelo-Bèglais vont chercher à conforter leur place au sein du top 6. Face aux Béarnais, les Girondins devraient aussi retrouver Romain Buros. Longtemps absent à cause d’une pubalgie, l’arrière est de retour en forme. Au cours de la séance de ce mercredi, nous noterons aussi la présence du demi d’ouverture Zack Holmes. Sorti blessé face au Racing 92, il est opérationnel pour la fin de saison, tout comme Sipili Falatea.