Le festival du film sportif de Beausoleil (06) a mis un coup de projecteur sur le rugby avec un débat sur l’Afrique du Sud, un documentaire sur le dernier mondial féminin et un retour sur la finale 1983 du RRC Nice, moment unique.

À Beausoleil, à deux pas de Monaco s’est déroulé du 2 au 4 mai dernier, le deuxième festival du Film Sportif de la Côte d’Azur. Au programme toute une série de documentaires sur le monde sportif avec un coup de projecteur appuyé sur le rugby, année de Coupe du Monde oblige. Le festival a fêté en plus le quarantième anniversaire de la finale disputée par le club de Nice (la seule de toute son histoire). En 1983, l’équipe alors dirigée par Jean-Claude Ballatore avait réussi un parcours magnifique en éliminant Dax et Agen et en ne cédant qu’au dernier stade face à Béziers dans des circonstances particulières (stade envahi par les supporteurs).Ceux qui l’ont vécu n’ont pas oublié cette équipe et ses internationaux Jean-Charles Orso, Bernard Herrero ou Pierre Pédeutour. Une grande partie des joueurs de l’époque est montée sur scène pour faire revivre cette page glorieuse du rugby azuréen, dont bien sûr le capitaine emblématique, Eric Buchet (une sélection au compteur lui aussi).

Un débat sur "Rugby d’aujourd’hui, nouvelle image de la virilité"

Le premier jour, un débat fut organisé autour du film "Invictus" au sujet de la fameuse Coupe du Monde 1995. Il fut animé par Jean-Philippe Lustyck, bien connu des amateurs de Boxe. On a entendu les voix de l’historien Claude Boli, d’Aubin Hueber, alors demi de mêlée du XV de France et des journalistes présents sur place Julien Schramm (L’équipe) et Bruno Kauffman (TF1). Le deuxième jour, on a découvert une Web Série tournée par la FFR sur l’équipe de France féminine en lice lors de la dernière Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, ainsi qu’un documentaire autour de la fameuse campagne de 1983, côtés joueurs et supporteurs. Un débat sur "Rugby d’aujourd’hui, nouvelle image de la virilité" fut organisé dans la foulée avec Jean-Claude Ballatore et André Herrero, mais aussi Fanny Horta, ancienne internationale. On a aussi pu voir "Born to Ride", un film sur la performance de Sébastien Bichon, amputé depuis l’enfance mais capable à force de volonté de participer à tout un périple dans la Cordillère des Andes. Puis les cinq membres du jury présidé par Bernard Maccario ont récompensé les six films primés dans chaque catégorie. Cette manifestation était placée sous l’égide de la FICTS, une organisation affiliée au CIO (fédération internationale du Cinéma et Télévision sportifs). Il était représenté par Renato Ferrari, ancien vice-président de la Fédération Italienne de rugby et parfait francophone.