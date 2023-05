Annoncé chez les Waratahs il y a plusieurs semaines, Miles Amatosero va finalement rester à Clermont la saison prochaine. Le deuxième ligne australien (20 ans) pourrait d'ailleurs remplir le rôle de joker Coupe du monde.

Nouveau retournement de situation à Clermont. Selon nos informations, Miles Amatosero va bien rester en Auvergne la saison prochaine, alors que le deuxième ligne australien (20 ans) était annoncé du côté des Waratahs il y a deux mois. En fin de contrat cette saison, le jeune colosse pourrait d'ailleurs être joker Coupe du monde avant de finir l'exercice 2023-2024 avec un statut classique.

Tomas Lavanini et Marcos Kremer devraient, sauf blessure, participer au Mondial avec l'Argentine alors que Sébastien Vahaamahina en a fini avec sa carrière. Avec le recrutement de Rob Simmons (34 ans ; 102 sélections avec l'Australie) et Chris Gabriel (23 ans), actuellement à l'US Issoire, Miles Amatosero ne sera pas de trop dans le pack auvergnat.

Pour rappel, la saison de Top 14 débutera le 19 août avec trois journées d'affilée jusqu'au début de la Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre). Le championnat reprendra dès le lendemain de la finale du Mondial.

Barraque courtisé, Godener et O'Connor dans l'attente

Le mercato de Clermont n'est pas encore fini. Le club auvergnat recherche activement un arrière, un centre et un ailier pour densifier sa ligne de trois-quarts qui sera notamment amputée de Damian Penaud. Du côté des départs, Jean-Pascal Barraque a reçu une offre de Perpignan et devrait partir un an avant la fin de son contrat. Le profil de Jacobus Van Tonder plaît aux Scarlets alors que Loïc Godener et Marvin O'Connor n'ont pas encore reçu d'offres. Les deux joueurs sont sous contrat jusqu'en juin 2024.