Alors que Mont-de-Marsan est qualifié pour les phases finales de Pro D2, Rémi Talès devrait quitter les rangs du club landais à l'issue de cette saison. L'information a été dévoilée par Canal + ce vendredi soir, l'ancien demi d'ouverture international prendrait la direction de La Rochelle, un autre de ses anciens clubs en tant que joueur.

Rémi Talès va changer de dimension, mais pas de couleurs. Son maillot sera toujours jaune et noir. L'actuel entraîneur des arrières du Stade montois va, selon Canal +, vraisemblablement prendre la direction de La Rochelle à l'issue de cette saison.

Chez les Maritimes, l'ancien numéro dix va retrouver un club qu'il connaît bien. Selon nos informations, il se serait engagé pour quatre saisons avec le Stade rochelais. Il sera chargé des "skills".

Ce vendredi soir, après la victoire landaise face à Rouen en Pro D2, Patrick Milhet, le manager montois, a confirmé le départ de Talès sans pour autant assurer sa signature chez les Bagnards.

Cinq saisons en tant que joueur à La Rochelle

Au moment de poser ses valises sur le parking du stade Marcel-Deflandre, Rémi Talès sera en terrain conquis. En tant que joueur, il a évolué pendant cinq saisons sur cette pelouse devenue mythique. En 2006, il a rejoint le club charentais en provenance du... Stade montois. En 2010, le demi d'ouverture mène les Jaune et Noir jusqu'en Top 14.

Un an plus tard, il a quitté le club pour s'engager avec le Castres olympique, avec qui il est sacré champion de France en 2013. Trois ans après ce sacre avec le CO, il a remporté son deuxième bouclier de Brennus avec la tunique du Racing 92 sur les épaules.

En tant qu'entraîneur, il réalise des prouesses dans les Landes. La saison dernière, Mont-de-Marsan a terminé à la première place de Pro D2 avant d'échouer en finale face à Bayonne. Cette année, les Montois ont assuré leur place sur le podium et recevront Agen en barrage la semaine prochaine. Talès va-t-il terminer son aventure de la plus belle des manières dans quelques semaines ? C'est tout le mal qu'on lui souhaite...