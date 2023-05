Dans un match qui s’est décanté en fin de partie, Clermont a pu compter sur un Étienne Fourcade surhumain alors qu’Arthur Coville a sans doute coûté la partie à ses coéquipiers.

Les Tops

Étienne Fourcade

Auteur du deuxième essai auvergnat sur un bon maul, le talonneur clermontois s’est montré capital dans le succès auvergnat. Avec soixante-dix-sept minutes de jeu au compteur, Fourcade a une nouvelle fois fini la rencontre en surchauffe. Alors que le Stade français menait d’un petit point à l’heure de jeu, l’ancien grenoblois est allé chasser Arthur Coville dans ses cinq mètres obligeant le numéro 9 parisien a manqué son coup de pied et offrir l’essai à Giorgi Beria. Une action déterminante pour la fin de la rencontre et qui a permis aux Auvergnats de prendre la main sur la fin de rencontre.

Joris Segonds

Dans son registre traditionnel, le demi d’ouverture parisien a récompensé ses coéquipiers à coups de pénalités et de transformations. Sans le moindre échec au pied, Joris Segonds a marqué onze des seize points du Stade français en première et s’est montré très propre dans les sorties de camps. Ses hautes chandelles ont fortement perturbé l’arrière-garde clermontoise.

Joris Segonds face à Clermont Icon Sport - Icon Sport

George Moala

Les roses sont rouges, le ciel est bleu, et George Moala porte l’ASM. Une fois encore, le centre de Clermont a rayonné dans la ligne d’attaque auvergnate. Sa puissance a notamment fait des ravages dans la défense du Stade français. À la dix-huitième minute, le Tonguien perçait la ligne des Soldats Roses pour marquer le premier essai de l’ASM.

Les Flops

Arthur Coville

Après cinq premières minutes dans le brouillard avec plusieurs approximations, le demi de mêlée parisien s’est montré d’une précision diabolique pour envoyer Sekou Macalou à l’essai. À la 6ème minute, Arthur Coville a adressé une merveille de passe au pied pour son flanker, lancé comme une fusée. Mais au-delà de cette passe au pied, Coville s’est montré trop imprécis dans la conduite du jeu parisien et s’est surtout fait contrer par Fourcade à l’heure de jeu. Quelques minutes plus tard, le demi de mêlée parisien avait failli redonner une occasion d’essai à Baptiste Jauneau en se faisant à nouveau contrer.

Arthur Coville est dans nos Flops Icon Sport - Icon Sport

Léo Barré

Le jeune arrière parisien a perdu de sa folie le temps d’une après-midi en Auvergne. Face à Clermont, Léo Barré n’a jamais réussi à percer la défense clermontoise ni à déborder les Jaunards. Son coup de pied manqué, certes très excentré et lointain, aurait pu donner quatre points d’avance aux Parisiens juste avant l’essai de Beria.

Irae Simone

Le centre australien a manqué son retour. Après sa suspension suite à un carton rouge reçu face aux Scarlets, Irae Simone revenait au centre de l’attaque clermontoise. Mais aux côtés d’un George Moala tout en puissance, l’ancien pensionnaire des Brumbies n’a pas apporté l’explosivité nécessaire pour faire dérailler l’épaisse défense parisienne. Sa dernière passe en fin de première période, largement en-avant, n’a pas non plus plaidé pour sa cause. Dès l’entame de la seconde période, Simone s’est mis à la faute en retournant un Parisien sur un ruck clermontois.