Cette dernière journée de Pro D2 fut grandement animée. Soyaux-Angoulême s'est sauvé dans les derniers instants, Grenoble s'est offert une demi-finale sur ses terres, Colomiers s'est imposé et comble les regrets d'un top 6 oublié en chemin... Voici les enseignements de cette ultime journée !

Soyaux avec les tripes

Cette fin de match était insoutenable. Non pas pour Oyonnax, large leader de ce championnat, déjà assuré de disputer une demi-finale à domicile mais bien pour Soyaux-Angoulême qui luttait pour son maintien en Pro D2. Les hommes de Vincent Etcheto n'ont jamais rien lâché en s'offrant le fameux bonus défensif dans les derniers instants. Le SA XV a obtenu son maintien en se battant jusque dans les derniers instants de cette rencontre avec un caractère qui déjouait tous les pronostics de cette soirée.

Carcassonne crucifié sur le gong

Cela semblait presque trop beau pour Carcassonne. Après une première période où le plan se déroulait sans accroc avec un bonus offensif acquis avant la pause, les yeux des Audois n'étaient rivés que sur les téléphones en seconde période. Alors que sur le terrain Provence Rugby inscrivait son premier essai et que Puletua laissait ses coéquipiers à 14 contre 15 jusqu'au coup de sifflet final, Soyaux-Angoulême s'offrait le bonus défensif sur la pelouse d'Oyonnax. Carcassonne était crucifié sur le gong. Une victoire au goût amer.

Soyaux-Angoulême s'est offert un bonus défensif dans les derniers instants scellant le sort des Carcassonnais avant même la fin de leur match...



Carcassonne et Massy sont donc les deux équipes reléguées en Nationale la saison prochaine. pic.twitter.com/3Osgp1sAfH — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 5, 2023

Grenoble, la renaissance

Le FCG a définitivement pris sa revanche sur la saison dernière. Après un début de match laborieux, les Grenoblois sont parvenus à prendre le dessus sur cette équipe de Vannes plus en forme que jamais en cette fin d'exercice. Il suffisait que Grenoble remette la main sur le ballon pour s'offrir trois essais en un peu plus de dix minutes. Malgré un retour des visiteurs du jour en fin de match, les hommes de Fabien Gengenbacher filent en demi-finale sur leurs terres.

Mont-de-Marsan en mode diesel

Les Montois auront attendu la 32e minute de jeu pour prendre l'avantage au score face des Rouennais qui n'avaient certes plus rien à jouer mais qui avaient l'air bien décidés à terminer en beauté. Mais après un départ laborieux, Mont-de-Marsan sonnait la révolte avant la pause et sécurisait son bonus offensif en seconde période. Un match en mode diesel au cours duquel les Montois ont bien failli laisser passer un barrage à domicile.

Nevers et Ambadiang les yeux fermés

Face à une équipe largement remaniée de Montauban, Nevers s'est offert une victoire (48-13). Dans leur jardin, les hommes de Xavier Péméja n'ont fait qu'une bouchée des visiteurs du jour. Et Ambadiang n'y était pas pour rien. L'ailier s'est offert un triplé (21e, 32e, 41e) en première période permettant aux siens de s'assurer un bonus offensif avant même de rentrer aux vestiaires. Le Camerounais marquait même un quatrième essai en seconde période. Les Nivernais retrouveront donc les phases finales de Pro D2 avec un barrage face à Vannes.

Et voilà le tableau de la phase finale de Pro D2 ! Des affiches alléchantes au programme \ud83d\udd25



Oyonnax et Grenoble en demi finale > https://t.co/ocXMO97Nfb



Le détail des barrages > https://t.co/iud36OxySl pic.twitter.com/4zTnNoIrH2 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 5, 2023

Agen, un réveil bien tardif

Il faut croire que l'envie de bien terminer dans son antre était plus forte que tout du côté de Béziers. En première période ces Agenais ne parvenaient pas à mettre leur jeu en place rentrant même aux vestiaires avec zéro point au compteur. Il faudra attendre la 70e minute de jeu avant de voir Agen plonger dans l'en-but. Un réveil bien trop tardif. Le SUA devra se reprendre s'il veut espérer quelque chose en barrage face à Mont-de-Marsan...

Une fin de saison catastrophique pour Biarritz

Arrivé de Top 14 la saison dernière, le Biarritz olympique connaît une fin de saison peu glorieuse. Alors que les Biarrots visaient le top 6 pour disputer les phases finales, ils terminent finalement dans le ventre mou du championnat avec sept défaites consécutives. En plus de l'échec sportif, le BO connaîtra pas mal de changements à l'intersaison avec le possible départ de son président et celui de son entraîneur, Shaun Sowerby, qui est déjà acté. Il faudra donc tourner la page au plus vite...

Colomiers, une victoire pour oublier la déception du top 6

C'est sans enjeu sportif que Colomiers et Massy se sont affrontés dans cette dernière danse. Et comme on pouvait s'y attendre, les débats ont été très ouverts entre deux équipes joueuses. Massy se contentait de bien commencer avec dix bonnes premières minutes, bien que stériles, et un final réussi avec deux essais. Mais l'écart était déjà fait à la pause, avec deux réalisations de Sheklashvili et Ponpon et trois pénalités de Séguy. La deuxième période n'était que la confirmation de la supériorité columérine, avec d'autres essais de Ready, Palisson, Tartas et Diaz.

Malgré la non-qualification en phase finale, la soirée se terminait dans la joie sur la pelouse de Michel-Bendichou, avec un bel hommage aux partants. Grégoire Maurino, largement applaudi, était porté en triomphe. Une belle conclusion à une histoire longue de treize saisons à Colomiers.