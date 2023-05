Pro D2 - Malgé la défaite 33 à 31, Soyaux Angoulême réalise l'exploit de se sauver en Pro D2 grâce à un essai à la dernière minute ! Alors que les Angoumoisins avaient un pied en Nationale durant une grande partie de la soirée, ce dénouement est plus que positif pour la formation de Vincent Etcheto qui aura parfaitement géré son match face au leader du championnat.

Clap de fin pour cette saison régulière de Pro D2 au stade Charles Mathon ! Si les Aindinois étaient sereins quant à leur avenir car assurés de terminer à la première place, les Charentais étaient eux dans une situation que l'on pouvait qualifier d'instable. En effet, la formation de Vincent Etcheto pointait au coup d'envoi à la 14e place du championnat, 4 points devant le premier relégable Carcassonne. Dans ces conditions, la donne était simple : empocher a minima un point pour se sauver. Si un tel scénario venait à ne pas se réaliser, les Angoumoisins n'auraient plus leur destin entre les mains. Il leur faudrait alors espérer que Carcassonne, qui recevait Provence Rugby, ne s'impose pas avec le point de bonus offensif. Bref, les conditions étaient particulières avec cette bataille à distance qui nous a réservé bien des émotions !

Oyonnax gère, Angoulême dans la zone rouge

Coup de tonnerre sur les têtes angoumoisines au moment de regagner le vestiaire ! À la moitié de cette rencontre, ce sont bien les hommes de Vincent Etcheto qui étaient rétrogradés en Nationale puisque dans cette lutte à distance avec Carcassonne, les événements ne leur étaient pas favorables. D'une part parce que le jeu semblait aller trop vite du côté de Charles Mathon où les Oyonnaxiens ont inscrit 3 essais. D’autre part, parce que Carcassonne a su aussi inscrire 3 essais synonymes de point de bonus offensif. Dans ces conditions, Soyaux Angoulême avait donc un pied en Nationale à mi-chemin dans cette 30e et dernière journée de Pro D2. Heureusement que Mau et Botica avaient su se montrer opportunistes en inscrivant deux essais sources d'espoir pour les Charentais qui devaient rester mobilisés jusqu'au bout pour réaliser l'exploit de se sauver !

Du rêve au cauchemar

Le retour sur la pelouse du SA XV fut efficace ! Sur le renvoi, le ballon était récupéré puis, après quelques pick and go efficaces, Avei, pour sa dernière en tant que professionnels, plongeait dans l'en-but pour ramener les siens à hauteur d'Oyonnax (21 à 21). Galvanisés par ce retour en fanfare, les Charentais subissaient tout de même le contrecoup en encaissant un essai une minute plus tard. Raynaud, dans un style similaire à Avei, permettait aux Oyomens de reprendre les commandes et donc d'envoyer Soyaux Angoulême en Nationale (28 à 21).

Sursaut d'orgueil à la dernière minute

Alors que la pluie faisait son apparition sur Charles Mathon, le jeu baissait d'un cran au niveau de l'intensité. Les maladresses des uns et des autres ne permettaient plus aux attaquants de faire la différence. À ce jeu-là, ce sont les visiteurs qui en profitaient les premiers en réduisant la marque sur pénalité (28 à 24, 47e). Mais alors que cette partie s'enfonçait petit à petit dans un faux rythme, Lebreton, porté par ses partenaires, concluait par un essai un magnifique groupé pénétrant, dévastateur pour le moral des Angoumoisins qui se retrouvaient menés 33 à 24 (73e). Mais c'était sans compter sur un dernier sursaut d'orgueil dont les supporters du SA XV se souviendront longtemps. À la 79e, après plusieurs minutes de pilonnage, Martins trouvait la faille pour inscrire en force un essai libérateur (33 à 31) qui fit bondir de joie toute la formation angoumoisine !

Maintien en poche et demi-finale

Fous de joie, les Charentais exultaient au moment du coup de sifflet final d'une saison éreintante ! Au bout du bout, ils ont réussi à décrocher un maintien qui, durant toute la soirée semblait les fuir. En face, les Oyonnaxiens comptabilisaient une 23e victoire cette saison, portant leur pécule à 111 points. Désormais, la formation de Joe El Abd peut basculer en mode "phases finales" avec un match crucial à négocier à domicile le 20 mai prochain, soit face à Nevers, soit face à Vannes. De son côté, Soyaux Angoulême peut partir en vacances la tête haute avec cette 14e place et ses 52 points glanés en chemin.