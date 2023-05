Découvrez (ou redécouvrez) la plus belle des compétitions de rugby : la Coupe du monde ! Ses records, ses joueurs mythiques, ses histoires incroyables ou encore ses moments de légende, le trophée William Webb Ellis n’aura plus aucun secret pour vous. Épisode 4, les plus beaux essais de l’histoire des Bleus !

Après les plus beaux essais de l'histoire du Mondial lors du dernier épisode où l'on pouvait retrouver Jonah Lomu, Joe Rokocoko ou encore Gavin Hastings, place maintenant aux Bleus ! Dans ce nouvel épisode, nous avons choisi, lors de chaque édition, un essai tricolore qui nous a marqués. Ou par son esthétique d'abord ou, parfois, par son importance. Blanco contre l'Australie, Ntamack contre l'Écosse, Jauzion contre les All Blacks ou encore Clerc contre l'Angleterre. Avant que le spectacle ne commence, il est bon de préciser que cette liste n’est pas exhaustive parce que c’est impossible. Le but de notre démarche ? Vous faire découvrir ou revivre des essais tricolores qui ont eu une importance dans l’histoire de cette compétition par leur caractère esthétique entre autres. 1987 France - Australie ; Serge Blanco 1991 France - Fidji ; Jean-Baptiste Lafond 1995 France - Écosse ; Émile Ntamack 1999 France - Nouvelle-Zélande ; Christophe Dominici 2003 France - Écosse ; Nicolas Brusque 2007 France - Nouvelle-Zélande ; Yannick Jauzion 2011 France - Angleterre ; Vincent Clerc 2015 France - Pays de Galles ; Wesley Fofana 2019 France - Tonga ; Virimi Vakatawa