Découvrez (ou redécouvrez) la plus belle des compétitions de rugby : la Coupe du monde ! Ses records, ses joueurs mythiques, ses histoires incroyables ou encore ses moments de légende, le trophée William Webb Ellis n’aura plus aucun secret pour vous. Épisode 3, les plus beaux essais de l’histoire !

Ce nouvel épisode, le troisième du nom, se penche sur la raison du pourquoi on veut assister à une Coupe du monde ou tout du moins pourquoi on aime contempler ses matchs : les essais. Et là, messieurs dames, ce ne sont pas n’importe lesquels, ce sont les plus beaux. Les plus travaillés, les plus audacieux, les plus impressionnants de toute l’histoire de la Coupe du monde. Ceux qui font briller les yeux des petits et grossir ceux des adultes. De la première édition en 1987 en Océanie jusqu’à la 9ème au Japon en 2019, nous avons déniché des essais dans chaque édition. Volontairement, nous avons évité de glisser l'équipe de France ici, puisqu’elle fera l'objet d'un "top essais" spécial Bleus.

On se délectera ici de relances du parking qui terminent en chef-d’œuvre, on sera ébahi par des combinaisons parfaites telles un jeu vidéo, on applaudira des gestes improbables mais si brillants au final. Enfin, et surtout, on enviera tous ces essais en espérant que la Coupe du monde 2023 en France nous en offre encore quelques-uns qui marqueront l’histoire à leur tour.

Avant que le spectacle ne commence, il est bon de préciser que cette liste n’a rien (mais alors rien !) d’exhaustive. Et encore moins quelque chose qui se rapprocherait de l’objectivité. Parce que tout simplement, c’est impossible. La sensibilité du rugby est propre à chacun (et c’est une bonne nouvelle) que des centaines d'essais ont été inscrits. Le but de notre démarche ? Vous faire découvrir ou revivre des essais qui ont marqué l’histoire de cette compétition par leur caractère esthétique entre autres.

1987

Nouvelle-Zélande 70 - 6 Italie ; John Kirwan

Ce qu'on a aimé : La relance est majestueuse et respire l'élégance. Pourtant, on ne peut pas vraiment dire que ça défend mal. C'est juste que Kirwan va tellement vite qu'il est inarrêtable. Rendez-vous compte, après avoir visionné la vidéo plusieurs fois, nous ne sommes même pas sûr qu'un des Italiens le touche. Grandiose.

1991

Italie 6 - 36 Angleterre ; Marcello Cuttitta

Ce qu'on a aimé : Les passes dans la chute. Le geste est si difficile (et la preuve la dernière passe ne trouve pas preneur immédiatement) à réaliser que ça rend l'action encore plus dingue. Quatre passes en tombant, c'est quand même impressionnant. Surtout quand ça va à dame. Ils n'en ont marqué qu'un seul dans ce match, mais quel essai !

1995

Écosse 89 - 0 Côte d'Ivoire ; Gavin Hastings

Ce qu'on a aimé : La grande classe. Une croisée toute simple mais diablement efficace. Et derrière, c'est le talent qui parle. Un coup de pied de 25 mètres qui revient dans les bras devant l'en-but, c'est juste "bravo" M. Hastings.

1999

Nouvelle-Zélande 45 - 29 Angleterre ; Jonah Lomu

Ce qu'on a aimé : La puissance dégagée. Un essai connu et adoré de tous les amateurs de rugby (sauf Mike Catt qui se fait percuter) et qui symbolise un aspect du légendaire Jonah Lomu. Et pourtant au début, la passe n'était pas un cadeau..

2003

Nouvelle-Zélande 29 - 9 Afrique du Sud ; Joe Rococoko

Ce qu'on a aimé : L'audace et la création. Carlos Spencer est un monstre sacré du rugby mondial et c'est aussi grâce à ce geste. Quelle inspiration géniale de l'ouvreur pour son ailier, qui a connu des essais plus compliqués à mettre. Beaucoup d'amateurs et de jeunes joueurs ont déjà tenté cette passe à l'entraînement, avec plus ou moins de réussite !

2007

Afrique du Sud 64 - 15 États-Unis ; Takudzwa Ngwenya

Ce qu'on a aimé : Le fait qu'il ait déposé littéralement l'un des joueurs les plus rapides de la planète, Bryan Habana. L'action globale est plutôt bien menée mais quelle différence réalisée par l'ancien ailier du Biarritz Olympique. Un cadrage débordement d'école sur un des ailiers les plus forts de son époque.

2011

Russie 22 - 68 Australie ; Ben McCalman

Ce qu'on a aimé : Tout est parfaitement joué. La passe avant d'aller en touche de Radike Samo, la réception acrobatique suivie des deux passes dans la chute, puis, l'offrande de Quade Cooper pour Ben McCalman. Le timing est parfait, chapeau !

2015

Angleterre 25 - 28 pays de Galles ; Gareth Davies

Ce qu'on a aimé : La simplicité bien faite. Ici, c'est une attaque placée on-ne-peut-plus classique et pourtant tellement bien réalisée. Tout est donné dans le tempo, dans l'avancée, similaire à une chorégraphie. Et puis notre petit péché mignon : le coup de pied de recentrage. Trop peu utilisé de nos jours, il faut un œil avisé pour observer le centre du terrain délaissé. Gareth Davies a bien suivi et en profite !

2019

Nouvelle-Zélande 71 - 9 Namibie ; TJ Perenara

Ce qu'on a aimé : L'acrobatie évidemment, la chistera surtout ! TJ Perenara pousse les limites de la gravité pour aplatir ce ballon du bout des doigts et propulsé en l'air, donc pour cela, il mérite entièrement sa place ici. Mais notons avec attention la superbe chistera de l'entrant Brad Weber. Cet essai a d'ailleurs été nommé essai de l'année 2019, on comprend pourquoi ! Du grand spectacle.