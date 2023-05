Je garde un souvenir ému et bienveillant de ces moments d’échange, entre le capitaine de l’équipe de France et son président de Fédération. C’est une époque qui était globalement marquée par cette bienveillance. Notre relation s’était d’ailleurs poursuivie après la fin de ma carrière en Bleu. Il m’avait par exemple invité à sa remise de la légion d’honneur. Nous ne nous appelions pas tous les jours mais il y avait toujours un grand plaisir à se croiser. J’avais eu connaissance un peu tard de sa maladie mais je savais que son état de santé s’était nettement dégradé, ces derniers temps. Sa disparition me touche. Bernard avait réussi à imposer un climat apaisé à la Fédération et il avait profité de ce climat de sérénité pour faire grandement avancer le rugby français et Mondial. C’est le propre d’un grand dirigeant et Bernard Lapasset fut un très grand dirigeant de notre sport. On retient bien sûr qu’on lui doit la création du CNR à Marcoussis, l’attribution de la Coupe du monde 2007 à la France et la réintroduction du rugby aux Jeux olympiques. Personnellement, je garde un lien affectif fort avec Marcoussis. C’est un symbole fort : une maison pour le rugby français, un lieu unitaire où vous trouvez tout notre rugby avec la fédération, les équipes de France et toutes les commissions du rugby amateur. J’aime cette idée que tous nos rugbys soient en un seul lieu.