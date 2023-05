Morgan Parra prendra sa retraite en juin prochain. Actuellement joueur du Stade français, le numéro 9 a surtout marqué l'histoire de Clermont en s'imposant comme le métronome des deux finales de Top 14 remportées par l'ASM, en 2010 et 2017.

Morgan Parra ne sera plus en Top 14 la saison prochaine. Le demi de mêlée international (34 ans ; 71 sélections) a annoncé qu'il prendra sa retraite en juin prochain pour rejoindre le staff du Stade français. Le numéro 9 laissera derrière lui une carrière immense magnifiée par son passage à Clermont, entre 2009 et 2022. Arrivé pour succéder à Pierre Mignoni, Morgan Parra a mis plusieurs mois à s'acclimater à l'imposant vestiaire auvergnat.

Au milieu des Privat, Ledesma et autres Vermeulen, "le merdeux" s'est finalement imposé à la tête du pack clermontois pendant treize saisons. Le demi de mêlée a surtout été l'homme majeur des deux boucliers de Brennus ramenés place de Jaude, en 2010 et 2017.

Première saison, première finale

Dès sa première année à Clermont, Morgan Parra s'est hissé avec ses coéquipiers jusqu'en finale du Top 14 après un rude barrage contre le Racing, et une demi-finale épique contre Toulon. Face à Perpignan, le tout jeune demi de mêlée n'a pas tremblé face aux perches en signant onze des dix-neuf points auvergnats.

Morgan Parra avait marqué onze points en finale du Top 14 2010. Romain Perrocheau / Icon Sport - Romain Perrocheau / Icon Sport

À vingt-et-un ans, Parra avait surtout pris la responsabilité du tir au but en lieu et place de Brock James, meilleur réalisateur de la saison précédente. Avec deux échecs en finale sur six tentatives, le numéro 9 a surtout marqué les points qu'il fallait en première période pour prendre le large. Première saison, première finale et premier bouclier pour le jeune Parra qui n'aura pas eu à connaître les traumatismes des finales perdues de ses coéquipiers.

Un grattage resté dans la légende

Sept ans plus tard, Morgan Parra et les Clermontois retournaient au stade de France pour y défier Toulon. Dans une rencontre d'une rare intensité physique et mentale, le demi de mêlée jaune et bleu a marqué dix-sept points face aux perches sans le moindre échec en six tentatives. Le pied gauche de Parra avait ainsi permis aux Auvergnats de maintenir leur avance sur une escouade toulonnaise proche de briser leur rêve sur la sirène.

Morgan Parra avait été élu homme de la finale 2017. Icon Sport - Icon Sport

Sur l'ultime possession de la rencontre, les Varois ont tambouriné les cinq mètres clermontois en envoyant leurs chars d'assaut. Mais après une énième percussion de Duane Vermeulen, Morgan Parra est venu se jeter dans le ruck pour gratter le ballon du Brennus. Toulon fut pénalisé et Clermont à nouveau sacré grâce à la performance magistrale de son stratège, qui a été logiquement élu homme de la finale par la LNR.