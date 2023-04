Les Carcassonnais se sont inclinés (28-23) sur la pelouse de Montauban ce vendredi soir. Un bonus défensif plus que jamais synonyme d’espoir pour Etienne Herjean et ses coéquipiers qui ont encore une chance de se maintenir en Pro D2.

Dans les derniers instants de ce match, comprenez-vous que si cette dernière pénalité passe vous avez encore une chance de vous sauver ?

Sur le terrain on ne savait pas parce qu’on ne connaissait pas le score des adversaires. Le staff nous a fait signe de prendre les trois points donc on a compris qu’ils devaient être au courant. Une fois que la pénalité est passée, les entraîneurs nous ont dit qu'on était encore en vie avec ce bonus défensif.

C’est une défaite forcément frustrante mais le bonus défensif apaise aussi la peine ?

C’est un mélange des deux parce qu’au vu de la première période on se dit qu’il y avait vraiment la place. On était devant au score et on pouvait le faire mais on a perdu la maîtrise du match. Montauban est revenu petit à petit et s'est galvanisé avec les points et le public. C’est un peu dur mais on n'a pas le droit de se poser trop de questions et d’avoir la tête au fond du sceau parce qu’on est encore en course pour se maintenir.

Le public de Sapiac a répondu présent ce vendredi soir, a-t-il eu une influence sur votre match ?

Sur le terrain on entend le public mais je pense que cela a eu plus d’impact sur eux que sur nous. Leur public leur a permis de se relancer. Ils ont trouvé des ressources grâce à ce seizième homme pour être devant au score.

Sentez-vous le moment où le match bascule en faveur des locaux ?

Oui. Au début de la seconde mi-temps. On était indisciplinés, on a subi, on a perdu un peu notre jeu. On commençait à se crisper… C’est à ce moment-là qu'ils ont fait l’écart au score. Malgré tout, on a réussi à retrouver de la lucidité pour décrocher ce bonus défensif.

Chez les avants le match a été rude. Êtes-vous satisfait de la prestation collective ?

Il y a du bon et du mauvais. Sur la fin du match ils ont mis beaucoup de pression avec le jeu au pied, ils montaient fort et en conquête il y avait du répondant. Je pense qu’on va sortir grandi de ce match. Il y a eu du déchet mais je suis quand même content de la prestation.

Il vous reste désormais un match pour vous maintenir…

Tout est encore possible. Si on n'y croit pas, cela ne sert à rien de jouer ce dernier match. On va récupérer et je pense qu’on retrouvera vite l’excitation qu’il nous faudra. On va se retrouver à domicile et on sait que le public répondra présent. On a envie de vivre une belle fête avec une belle fin de saison. Il faudra absolument faire un gros match contre Provence Rugby avec une victoire bonifiée pour rester en Pro D2.