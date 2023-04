Ce vendredi soir, Soyaux-Angoulême s’est incliné sur sa pelouse face à Mont-de-Marsan (34-22). Avec cette défaite, les Angoumoisins sont toujours sous la menace de Carcassonne, quatre points derrière au classement.

Depuis plusieurs semaines, Soyaux-Angoulême assure le spectacle en Pro D2. Une philosophie de jeu félicitée par de nombreux observateurs et qui aura fait tomber de nombreuses équipes cette saison. Néanmoins, les Angoumoisins sont toujours menacés par la relégation.

Ce vendredi, ils avaient l’occasion d’assurer leur place en deuxième division avec une victoire face à Mont-de-Marsan. Face à un prétendant au top 2 du championnat. Les Charentais n’ont pas existé pendant plus de cinquante minutes, encaissant trois essais et laissant s’envoler des Montois au-dessus lors de cette vingt-neuvième journée. Dans le même temps, Carcassonne a arraché un point de bonus défensif sur la pelouse de Montauban dans les dernières secondes.

À l’issue de leur partie face aux Landais, Vincent Etcheto et ses joueurs sont restés pendant plusieurs minutes sur la pelouse, attendant le résultat de l’USC. L’espoir, avant la grise mine : « C’est dur mais c’est comme ça, nous n’avons pas réussi à nous mettre à l’abri plus tôt dans la saison, a avoué le manager violet au micro de Canal +. Mais ce n’est pas fini, j’espère que Provence Rugby ne livrera pas un match trop facile aux Carcassonnais la semaine prochaine. »

Un point suffit sur la pelouse d’Oyonnax

Le calcul est simple. Si lors de la dernière journée, Soyaux-Angoulême empoche un tout petit point, le maintien sera assuré. Problème, c’est sur la pelouse d’Oyonnax que les Angoumoisins vont se déplacer. Comme l’a dit Vincent Etcheto ce vendredi soir, « il y a des terrains plus faciles que celui de Charles-Mathon pour ramener des points, mais nous allons nous accrocher. » Sur le terrain synthétique des Oyomen, il sera possible de déplacer le ballon d’aile en aile, comme adorent le faire les Charentais.

Pour le troisième ligne Gautier Gibouin, pas question de baisser les bras avant de se rendre dans l’Ain : « Il reste une semaine à se battre. On va se relever les manches et on va aller à Oyonnax pour ramener des points. Ça va être très dur mais il faut se dire qu’on a encore notre destin entre nos mains. »