De Dublin à Paris, du ballon ovale au rond, Toulouse s’apprête à vibrer

Pendant que les rugbymen du Stade toulousain tenteront de se qualifier pour une finale de Champions Cup face au grand Leinster, le Téfécé préparera sa finale de Coupe de France face au FC Nantes avec l'espoir de remporter la coupe nationale pour la 2ème fois de son histoire. À Toulouse, "Stade" et "TFC" entretiennent des liens étroits. Pour un destin commun ?

Joie totale, partielle ou déception éternelle, voilà comment se terminera ce samedi 29 avril pour un Toulousain fada de sport. C’est un grand jour pour la ville rose. A 16 heures, les rugbymen du Stade toulousain défient les Irlandais du Leinster à Dublin pour lancer idéalement une journée peut être historique pour la ville. Quelques heures plus tard, les footballeurs du Téfécé tenteront de remporter la finale de la Coupe de France face au FC Nantes au Stade de France. Bien qu’éloignés par plus de 1000 kilomètres, les deux présidents, Didier Lacroix et Damien Comolli, auront forcément une pensée l’un pour l’autre dans cette journée si particulière.

Des liens renforcés entre le "Stade" et le "Téf"

Dans le magazine Midi Olympique de février, les deux hommes revenaient sur leur rencontre. Avec une pointe d’humour du côté du boss du ballon ovale. "J’avais récupéré le numéro de Damien, et la première fois que je lui ai parlé, je lui ai dit : "Bonjour Bruno Comolli". Damien m’a répondu que c’était son oncle, qui a été mon comptable sur les arènes de Fenouillet et qui est un ami commun de Robert Margé (ancien directeur des arènes de Béziers, N.D.L.R.). J’ai relancé : "Bon, on se voit quand ?" Ce fut deux jours plus tard. Et c’était parti…"

Didier Lacroix (président du Stade toulousain) et Damien Comolli (président du TFC). Icon Sport

Le président du TFC Damien Comolli, a "toujours adoré le rugby". "Je suis allé pour la première fois au Parc des Princes à seulement 6 ou 7 ans, pour une finale du championnat de France de rugby, bien avant que j’y aille pour le foot. Pour moi, le rugby a toujours été une évidence." Et le Stade toulousain un exemple à suivre : "En arrivant ici, j’ai sauté sur l’occasion pour poser de nombreuses questions, pour comprendre quelle est la culture de ce club, comment il fait, etc. À partir du moment où vous mettez un pied dans le monde de la haute performance, ce qui vous interpelle, ce sont les clubs qui gagnent et qui durent. Dans tous les clubs où je suis passé précédemment (Arsenal, Saint-Etienne, Tottenham, Liverpool, Fenerbahce, N.D.L.R.), qui cherchent justement à gagner tout le temps, on regardait ceux qui pouvaient être nos références et comment ces organisations sportives faisaient pour durer dans la victoire. Je suivais l’actualité du Stade toulousain, certes de très loin, mais avec beaucoup de curiosité."

"J'espère qu'ils iront jusqu'au bout"

Les deux clubs se respectent et s'apprécient même. Depuis le rachat du Toulouse FC en juillet 2020, les liens sont devenus plus étroits. Début avril, l'entraîneur du TFC Philippe Montanier s'était rendu à un entraînement du Stade toulousain. "J'ai vu le débriefing vidéo sur leur match de Coupe d'Europe qui a été exceptionnel, racontait-il a posteriori. J'ai aussi assisté à l'entraînement et c'était impressionnant de voir 40 rugbymen s'entraîner. C'est toujours une bouffée d'oxygène de discuter avec eux et aussi Thomas Ramos, qui nous a félicités pour le premier but en une touche de balle face à Montpellier. C'est une source d'inspiration. Ce n'est pas le même sport mais ça nous donne des pistes de réflexion. C'est inspirant."

Les Toulousains préparent la demi-finale de Champions Cup. Icon Sport - Sportsfile

Avant le quart de finale de Champions Cup du Stade toulousain face aux Sharks, le manager des Rouge et Noir Ugo Mola, avaient eu une pensée pour les joueurs de Philippe Montanier, qui s'étaient qualifiés pour la finale de la Coupe de France. "Un petit mot pour féliciter nos amis du "Téf". C'est important pour nous. Nous y étions depuis le début. On ne se rend pas compte mais la Coupe de France c'est un trophée incroyable. En tout cas pour le gamin que j'étais, c'était quelque chose qui comptait. J'espère que Philippe Montanier et ses troupes iront jusqu'au bout. En tout cas, c'est cool que le foot gaze, ça montre l'importance du sport à Toulouse."

La bande à Dupont en soutient des Violets

Les Stadistes ont pris l'habitude de supporter leurs homologues du ballon rond. En août dernier pour la venue du PSG au Stadium, les joueurs du Stade toulousain s'étaient rendus au Stadium pour encourager les Violets face aux stars parisiennes. En tribune présidentielle ? Non pardi, en virage, au beau milieu des "Indians Tolosa", le principal groupe de supporters du TFC.

La bande à Dupont a remis ça à l'occasion de la préparation de la demi-finale face au Leinster. Pour la mise en place à l'Aviva Stadium de Dublin, les rugbymen sont sortis sur la pelouse avec un maillot violet sur le dos. Sur une vidéo publiée sur le compte Twitter du Stade toulousain avec la musique de Bigflo et Oli "Ici c'est Toulouse" en fond sonore, on aperçoit Peata Mauvaka ou encore Cyril Baille aux couleurs du "Téf". Cette relation sans doute unique entre un club de football et de rugby peut-elle aller plus loin ? Les deux présidents aimeraient marquer les esprits en organisant au Stadium un Toulouse-Montpellier en foot suivi d'un Toulouse-Montpellier en rugby. "Jouer le même jour, sur le même terrain, cela serait tout de même une symbolique incroyable de rapprochement foot-rugby et de rapprochement dans l’Occitanie", imaginait Didier Lacroix dans le mag du Midol. "Ce serait une première mondiale. La ville de Toulouse rayonnerait au plan international. Le monde entier va en parler si on y parvient", étayait Damien Comolli.

Depuis Dublin, nos Stadistes apportent tout leur soutien au @ToulouseFC pour sa finale de Coupe de France \ud83d\ude4c



Vêtus de beaux t-shirts violets pour la mise en place, on peut dire que #ToulouseIsRedAndPurple\ud83d\udd34?



?? ????? ??? ??????̀?? ?? ??́??́??́ \ud83d\udc9c pic.twitter.com/Bd7Z1svhle — Stade Toulousain (@StadeToulousain) April 28, 2023

En attendant, un écran géant sera installé sur la place du Capitole ce samedi pour suivre les deux rencontres. Jusqu'à 18 000 supporters pourront encourager le "Stade" puis le "Téf" dans la soirée. lors d'une journée vraiment pas comme les autres. Souhaitons aux Toulousains qu'elle se termine les yeux humides de bonheur.