Dans notre émission hebdomadaire "Des Mauls et Débats", on se projette sur les demi-finales de Champions Cup (29 et 30 avril). La préparation des deux équipes françaises participantes, que sont Toulouse et la Rochelle, ont été différentes.

Dans "La question qui fâche" de Des Mauls et Débats, nous analysons la préparation des demi-finalistes de Champions Cup. Si Toulouse a opté pour une rotation complète, en laissant 12 joueurs au repos, La Rochelle s'est contenté de mettre ses joueurs sur le banc pour conserver le rythme. Quelle méthode était la plus adaptée ? On en parle. A lire aussi : Vidéo. "Castres est encore en vie, aussi dingue que cela puisse paraître" Avec Vincent Franco, Jérôme Prévot et Simon Valzer.

Réalisation de Baptiste Barbat.

Musique : Zebros - Buffalos