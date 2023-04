Le jeune demi de mêlée Baptiste Jauneau (19 ans) s'est engagé pour trois saisons supplémentaires avec le club auvergnat. C'est un sacré coup que fait l'ASM au vu du potentiel de sa jeune pépite.

Jauneau rempile ! Baptiste Jauneau, demi de mêlée de l'ASM Clermont et de l'équipe de France U20, a décidé de poursuivre l'aventure avec son club et sera lié à lui jusqu'en juin 2026. Pour rappel, son contrat actuel s'achevait à la fin de la saison prochaine.

Passé par Biarritz en jeune, c'est bien à Clermont qu'il a connu son premier match professionnel face au BO justement la saison passée. Encore en apprentissage, le titulaire en puissance se partage le temps de jeu avec Sébastien Bézy, plus expérimenté. Il a connu 7 titularisations cette saison en Top 14. Toutes compétitions confondues, il a déjà inscrit 6 essais. Sa progression ne fait que s'accroître au point de devenir un des prospects les plus observés du circuit. Les dirigeants clermontois assument véritablement leurs ambitions et cette prolongation est vue comme un symbole fort pour l'avenir de l'ASM.

?\ud83d\udd35 \ud83c\udd3e\ud83c\udd35\ud83c\udd35\ud83c\udd38\ud83c\udd32\ud83c\udd38\ud83c\udd34\ud83c\udd3b \u27953\u20e3,3\u20e3 pour ???????? ???????



\u270d\ufe0fLe jeune demi-de-mêlée clermontois portera les couleurs de l’#ASM jusqu'en juin 2026 #YellowArmy



Toutes les informations \u2935\ufe0fhttps://t.co/BeBK3lROYY pic.twitter.com/Qr7yOimtsM — ASM Rugby (@ASMOfficiel) April 28, 2023

"Baptiste doit être le grand leader de l’équipe de l’ASM des années à venir. Dans les choses que nous sommes en train de mettre en place, il doit avoir une place importante au niveau du leadership afin de devenir le grand guide de l’ASM de demain. [...] Il a un potentiel et un caractère incroyables. Il me fait penser à Morgan Parra lors de ses débuts à Bourgoin et nous ne pouvons que lui souhaiter de continuer de suivre ses traces. Il a encore une belle marge de progression au niveau de ses passes ou son jeu au pied mais c’est un garçon qui cherche constamment à progresser et qui travaille tout le temps. Il a tout pour réussir dans le haut niveau, le caractère, la maturité, ce qui est rare pour un joueur de cet âge, et surtout l’envie d’y parvenir" s'est exprimé Christophe Urios à travers un communiqué du club.

Cette prolongation fait suite à celle d'Étienne Fourcade, talonneur clermontois, qui a prolongé précédemment.