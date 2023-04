La Rochelle disputera dimanche sa troisième demi-finale consécutive en Champions Cup. Pour affronter Exeter au Matmut Atlantique de Bordeaux, le staff rochelais a décidé de titulariser Reda Wardi et Romain Sazy. Le centre international Jonathan Danty, un temps espéré, est finalement forfait.

Les Rochelais se préparent à une grosse bataille dimanche face aux Chiefs d'Exeter au Matmut Atlantique de Bordeaux. Pour la troisième demi-finale consécutive du club en Champions Cup, Ronan O'Gara mise sur la continuité avec un quinze de départ presque identique à celui face aux Saracens, en quart de finale.

En effet, le manager irlandais a décidé d'opérer deux changements par rapport à la victoire contre les Sarries (Leyds et Sazy). En première ligne, l'international français Reda Wardi partira avec le numéro 1 dans le dos. Malgré son excellente forme du moment, Joël Sclavi débutera sur le banc. L'Argentin a pour lui une formidable capacité d'adaptation et peut aussi bien entrer à gauche comme à droite de la mêlée. Dans la cage, le deuxième ligne historique Romain Sazy vivra sa 252ème titularisation, préféré à Thomas Lavault pour débuter aux côtés de l'Australien Will Skelton, remis de sa commotion.

Pierre Bourgarit titulaire, Jonathan Danty forfait

Les historiques Rochelais sont bien présents avec Uini Atonio titulaire à droite et Levani Botia en numéro 7, dans une troisième ligne inchangée par rapport à la victoire en quart de finale (Ultan Dillane et Grégory Alldritt capitaine). Sorti touché aux adducteurs face aux Saracens et incertain pour la demi-finale, le talonneur Pierre Bourgarit sera bien titulaire au talon.

Derrière, aucun changement mis à part le forfait de Jonathan Danty. Le centre international est blessé aux côtes et n'est pas assez remis pour postuler pour la demi-finale. "Jonathan Danty, c’est un vrai outsider pour dimanche. Là, il n’est pas avec le groupe, il fait des choses avec le médical. Il y a 5 % de chances... Quand tu as un joueur comme ça, qui est vraiment différent, ça mérite d’explorer toutes les opportunités pour l’avoir sur la feuille. Je dis 5 % parce que ça peut rechuter et c’est quelque chose que je n’aimerais pas", confiait Ronan O'Gara en début de semaine.

Les Rochelais devront faire sans lui, et c'est donc Jules Favre qui bascule en numéro 12 et occupera le centre du terrain avec Ulupano Seuteni. Raymond Rhule et Dillyn Leyds animeront les ailes de l'attaque rochelaise, tandis que l'arrière sera couvert par l'habituel Brice Dulin. Sur le banc de touche, le staff rochelais partira avec six avants et trois trois-quarts. Le pilier George-Henri Colombe, suspendu après le huitième de finale de Champions Cup, fait son retour dans le groupe maritime. Teddy Thomas est également présent. Yoan Tanga-Mangene, remplaçant en huitième de finale et en quart, n'est pas dans le groupe.

La composition du Stade rochelais 15. Dulin ; 14. Leyds, 13. Seuteni, 12. Favre, 11. Rhule; 10. Hastoy, 9. Kerr-Barlow ; 7. Botia, 8. Alldritt (cap.), 6. Dillane ; 5. Skelton, 4. Sazy ; 3. Atonio, 2. Bourgarit, 1. Wardi. Remplaçants : 16. Lespiaucq-Brettes, 17. Sclavi, 18. Colombe, 19. Lavault, 20. Pa. Boudehent, 21. Bourdeau, 22. Berjon, 23. Thomas.

La Rochelle affronte Exeter dimanche, le coup d'envoi sera donné à 16 heures.