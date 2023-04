Voici le programme du week-end, avec notamment les demi-finales de Champions Cup et de Challenge Cup. En effet, Toulouse et La Rochelle auront fort à faire, ils affrontent respectivement le Leinster et Exeter dans des demi-finales prometteuses. De son côté, Toulon affrontera Trévise en demi-finale de Challenge Cup ce dimanche.

Vendredi 28 Avril 7h35: Late sport 360, sur Canal + Sport 9h00: ViàSports (direct) sur ViàOccitanie 9h00: Hurricanes / Brumbies (Super rugby 10è journée) en direct sur Canal + Sport 10h55: Fractionné : portrait d’Ethan Dumortier sur Canal + Sport 17h00: Agen / Nevers, Pro D2, (29è journée) sur Canal + Sport 18h45: Avant-match, (en direct) sur Canal + Sport 19h00: Vannes / Colomiers en direct (Pro D2, 29è journée) sur Canal + Sport 19h25: Provence Rugby / Aurillac en direct (Pro D2, 29è journée) sur Rugby + (canal 253) 19h25: Massy / Oyonnax en direct (Pro D2, 29è journée) sur Rugby + (canal 254) 19h25 Rouen / Béziers en direct (Pro D2, 29è journée) surRugby + (canal 255) 19h25: Soyaux-Angoulême/Mont-de-Marsan (Pro D2, 29è journée) sur Canal + (canal 256) 19h25: Montauban / Carcassonne (Pro D2, 29ème journée) sur Canal + (canal 257) 20h50: Tout le sport (en direct) sur France 3 20h50: Avant-match (en direct) sur Canal + Sport 21h00: Biarritz / Grenoble en direct (Pro D2, 29è journée) sur Canal + Sport 22h50: Après-match (en direct) sur Canal + Sport 4h05: Biarritz / Grenoble (Pro D2, 29è journée) sur Canal + 5h45: Après-match sur Canal + Rugby à XIII 10h00 Sharks / Cowboys (NRL, 9è journée) sur Bein Sport 2 11h55 Broncos / Rabbitohs en direct (NRL, 9è journée) sur Bein Sport 2 Samedi 29 Avril 7h35: Late Sport 360 (sur Canal + Sport) 9h00: Biarritz / Grenoble (Pro D2, 29è journée) sur Canal + Sport 10h00: Rencontres à XV (en direct) sur France 3 12h00: Rugby Magazine (en direct) sur France 3 Occitanie / Nouvelle-Aquitaine 12h00 Lettonie / République tchèque en direct sur rugbyeurope.TV ( Conférence 1 Nord). 14h00 Bulgarie / Slovénie en direct sur rugbyeurope.TV (Conférence 1 Sud) 14h00 Bosnie-Herzégovine / Serbie en direct sur rugbyeurope.TV (conférence 2 Sud. 3è journée) 14h00: Angleterre / France en direct (VI Nations féminin, 5è journée) sur France 2 15h30: Rugby Pack en direct sur Bein sport 3 15h50: Avant-match (en direct) sur France 2 16h00 Leinster / Toulouse en direct (Champions Cup. Demi-finale.) sur France 2 16h00 Blagnac / Suresnes en direct (Nationale, 26è journée) sur Rugbyzone.TV (Suportall) 16h00 Bourg-en-Bresse / Tarbes en direct (Nationale, 26è journée) sur Rugbyzone.TV (Sportall) 16h00 Chambéry / Valence-Romans en direct (Nationale, 26è journée) sur Rugbyzone.TV (Sportall) 16h00 Cognac / Albi en direct (Nationale, 26è journée) sur Rugbyzone.TV (Sportall) 16h00 Hyères / Nice en direct (Nationale, 26è journée) sur Rugbyzone.TV (Sportall) 16h00 Narbonne / Dax en direct (Nationale, 26è journée) sur Rugbyzone.TV (Sportall) 16h00 Rennes / Bourgoin en direct (Nationale 26è journée) sur Rugbyzone.TV (Sportall) 16h30 Italie / Pays de Galles en direct ( VI Nations féminin, 5è journée) sur France.TV 17h00 Andorre / Norvège en direct sur rugbyeurope.TV (Confétence 2 Nord) 18h00 Rugby Pack (en direct) sur Bein Sports 3 18h20 Scarlerts / Glasgow en direct ( Challenge Cup. Demi Finale.) sur Bein Sport Max 9 18h20 Hurricanes / Brumbies (Super Rugby. 10e journée) sur Canal + Sport 19h15 Canal Sports Club (en dirtect) sur Canal + 20h15 Tout le sport (en direct) sur France 3 20h30 Écosse / Irlande en direct (VI Nations féminin, 5è journée) sur France.TV 4h35 Hurricanes / Brumbies (Super Rugby, 10è journée) sur Canal + Rugby à VII 8.35 Singapour Sevens (Series, 9è manche.Temps Fort.) sur Canal + Sport Rugby à XIII 9h25 Sea Eagles / Titans en direct (NRL, 9è journée) sur Bein Sport 2 Dimanche 30 Avril 9h00 Leinster / Toulouse (Champions Cup. Demi-finale.) sur Bein Sport 3 10h50 Agen / Nevers (Pro D2, 29è journée) sur Canal + Sport 12h35 Vannes / Colomiers (Pro D2, 29è journée) sur Canal + Sport 13h15 Rugby Pack (en direct) sur Bein Sport 1 13h30 Toulon / Trévise en direct (Challenge Cup. Demi finale) sur France 3 et Bein Sport 1 14.15 Biarritz / Grenoble (Pro D2. 29e journée) sur Canal + Sport 15h30 Rugby Pack (en direct) sur Bein Sports 1 15h50 Avant-match (en direct) sur France 2 16h00 La Rochelle / Exeter en direct (Champions Cup. Demi-finale) sur France 2 et Bein Sport 1 16h00 Hurricanes / Brumbies (Super Rugby, 10è journée) sur Canal + Sport 18h00 Rugby Pack (en direct) sur Bein sport 1 20h05 Stade 2 (en direct) sur France 3 0h00 La Rochelle / Exeter (Champions Cup. Demi-finale) sur Bein Sport 3 Rugby à XIII 8.00 Broncos / Rabbitohs (NRL, 9è journée) sur Bein Sport 2 10h00 Warriors / Roosters (NRL,9è journée) sur Bein Sport 2