Après le départ annoncé de Franck Azéma pour Perpignan la saison prochaine, la question d'un remplacement au sein du staff toulonnais se pose. Invité sur la chaîne Twitch de son club, l'actuel manager Pierre Mignoni a confirmé être en recherche d'un renfort. Il révèle que travailler avec Matt Giteau serait "une possibilité".

"Il y aura le recrutement d'une personne mais nous ne prendrons pas quelqu'un pour prendre quelqu'un". Invité sur la chaîne Twitch du RCT, le manager toulonnais Pierre Mignoni a tenu à répondre à la question d'un internaute qui concernait l'avenir du staff après le récent départ de Franck Azéma. Sans langue de bois, l'ancien Lyonnais a confirmé que le recrutement d'une personne dans le staff était d'actualité et a notamment évoqué le nom d'un ancien trois-quarts du RCT : l'Australien Matt Giteau. Comme révélé récemment dans Midi Olympique, Giteau fait partie des candidats évoqués pour intégrer le staff des Rouge et Noir et pourrait être en négociation avec le club, alors qu'il s'est récemment rendu sur la rade pour participer à la première cérémonie du Hall of Fame du RCT.

Quel est le futur pour le staff Rouge & Noir ? Pierre Mignoni nous en parle \ud83c\udf99



Retrouvez le replay de l'émission \ud83d\udc49 https://t.co/TzMMInFvYb pic.twitter.com/aPWKn9vjl5 — RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) April 27, 2023

"Il se dit tout et n'importe quoi, lançait d'abord Mignoni. Je vois le nom de Matt Giteau circuler. C'est quelqu'un que j'ai entraîné, que je connais bien donc pourquoi pas. Mais Matt est très sollicité dans son pays et ce n'est pas toujours possible de faire venir les gens du bout du monde. Matt peut être un candidat idéal, même s'il n'a que très peu d'expérience d'entraîneur. Cela ne me fait pas peur." Le manager toulonnais ne ferme donc pas la porte à Giteau. Ces prochaines semaines pourraient être agitées sur la rade...