Coupe du monde : des changements à venir dans les modalités du tirage au sort lors des prochaines éditions

C'est une petite révolution que pourrait vivre le rugby mondial ces prochaines années. Alain Gilpin, le directeur général de World Rugby, a déclaré en ce milieu de semaine que des changements allaient bientôt arriver dans les modalités du tirage au sort des poules de la Coupe du monde.

Ces derniers mois, il se pourrait bien que les possibles affiches en quart de finale de la Coupe du monde 2023 en aient fait parler certains. En simples exemples, la France devrait - sauf énorme surprise - croiser la route de l'Irlande ou l'Afrique du Sud pour une place en quart de finale alors ces deux dernières sélections devraient défier la Nouvelle-Zélande si elles évitent les Bleus.

Pour résumer : deux des quatre meilleures nations du monde actuellement ne verront sûrement pas le dernier carré du Mondial en France. De ce fait, de nombreux observateurs ont soulevé l'inégalité du tableau de cette Coupe du monde, qui pour rappel, débutera le 8 septembre prochain. La principale explication à ces chocs qui pourraient arriver plus tôt que prévu est la réalisation du tirage au sort en 2020, trois ans avant la compétition. Une date qui pourrait être modifiée ces prochains mois. Alan Gilpin, directeur général de World Rugby, s'est exprimé à ce sujet : "On utilise les classements mondiaux, ce qui est la meilleure représentation des forces et des faiblesses d'une équipe, mais ça a été fait à un moment qui, comparé à maintenant, peut devenir obsolète".

Un parcours plus facile sur le papier pour l'Angleterre ?

Devant la colère des supporters et passionnés de ballon ovale, Gilpin a expliqué qu'il comprenait la "frustration des entraîneurs et des joueurs." À titre de comparaison, l'Angleterre, qui vit une période plus que compliquée, bénéficie d'un parcours assez simple sur le papier pour arriver jusqu'aux demi-finales. Dominant à l'époque après une finale en 2019, le XV de la Rose est aujourd'hui sixième au classement World Rugby.

Reste désormais à savoir si le tirage au sort des poules de la Coupe du monde 2027 sera différent pour tenter de supprimer ces "anomalies" qui peuvent en frustrer plus d'un.