CHAMPIONS CUP – L'ailier Matthis Lebel, 8 essais en 23 matchs cette saison, évoque la rivalité partagée entre le Leinster et Toulouse, avant la nouvelle demi-finale de Champions Cup à Dublin ce samedi (16h heure française).

Comment se prépare-t-on à jouer ce qui est l'une des plus belles affiches du rugby mondial ?

C'est surtout à vous journalistes de statuer si ça l'est (il sourit). En tous les cas, nous connaissons les objectifs qu'a le club, que ce soit en Top 14 ou en Champions Cup. Forcément, on va jouer, comme l'a dit Ugo Mola, contre la meilleure équipe européenne. On a envie d'affronter des équipes comme ça, avec ses joueurs de très haut niveau. Ces joueurs font partie de la meilleure sélection du monde.

Justement, au vu des joueurs des deux équipes, peut-on considérer que cette affiche est presque d'un niveau supérieur à celui de la Champions Cup ?

Sur le papier, les joueurs des deux équipes ont l'habitude de jouer des matchs à très haut niveau et de se confronter à ce qui se fait de mieux dans le monde. A Toulouse, on a la chance comme eux à Dublin, d'avoir de nombreux joueurs qui participent aux plus grandes compétitions internationales. C'est pour ça que samedi, on n'aura pas le droit d'avoir des joueurs à 80%. On aura besoin de toutes les forces vives de l'équipe, et pas seulement les 15 titulaires ni les 23. Tout le groupe qui participe cette semaine à l'entraînement doit être à son meilleur niveau. Sinon l'après-midi à Dublin sera très longue.

Est-ce que c'était inévitable de retrouver le Leinster pour être champion ?

Avec les ambitions du club, on savait qu'un jour ou l'autre on allait les retrouver. C'est cette année et en demi-finales. On est vraiment content d'en arriver là, au vu du parcours qui a été le nôtre. Il n'a pas été évident. On a su s'extirper à chaque fois des pièges annoncés. Et ça fait un mois qu'on espère croiser la route du Leinster, avec un effectif différent des années précédentes, grâce à tous les moyens qu'a mis le club en termes de recrutement et d'infrastructures. Malgré tout, on va y aller en étant le plus respectueux possible car on sait que la tâche ne sera pas évidente.

Est-ce que vous vous sentez plus frais que l'an dernier au même stade ?

Il faut prendre en compte le contexte à chaque fois. L'année dernière, on avait dû cravacher, pendant les périodes de doublon notamment, et on n'avait pu lâcher aucun match si on voulait pouvoir se qualifier. En rajoutant les demies et les barrages, la saison était interminable, et la saison d'avant aussi... Cette saison en est une autre. On l'a pris par le bon bout très rapidement et on se retrouve en demi-finale. Et à ce stade-là, on ne se pose plus trop de question.