Si le Stade toulousain a enregistré plusieurs forfaits majeurs ces deux dernières semaines en vue de la demi-finale de Champions Cup qu'il disputera ce samedi à Dublin, contre le Leinster, il est encore en droit d'espérer les retours du talonneur Julien Marchand et de l'ailier ou demi de mêlée Arthur Retière. Tous deux devraient en tout cas partir avec le groupe ce jeudi après-midi.

C'est un rendez-vous colossal que prépare le Stade toulousain cette semaine. Et même depuis le début de semaine dernière puisque tous les cadres du groupe étaient au repos pour le déplacement au Stade français le week-end passé. Le staff a donc pu anticiper le défi qui attend ses troupes à Dublin, là où elles s'étaient inclinées (déjà en en demi-finale de Champions Cup) en 2019 et en 2022. Pourtant, le manager Ugo Mola a dû composer avec plusieurs mauvaises nouvelles, notamment dans sa ligne de trois-quarts. Victime d'une rechute au niveau de l'omoplate pour son retour à la compétition contre Lyon voilà une dizaine de jours, l'ailier ou arrière international italien Ange Capuozzo est de nouveau à l'arrêt. Il est évidemment forfait pour le défi de Dublin ce samedi.

Comme l'arrière Melvyn Jaminet, victime d'une grosse entorse de la cheville droite au Stade français le week-end passé et immobilisé pour trois semaines. Un coup dur pour le joueur qui, alors qu'il était absent de la feuille de match en huitième de finale contre les Bulls puis en quart face aux Sharks, espérait forcément avoir un rôle à jouer à l'Aviva Stadium, où sa longueur de jeu au pied aurait pu être précieuse en cours de rencontre.

Une décision vendredi pour les deux ?

Le deuxième ligne Joshua Brennan, sorti sur commotion à Paris, devrait aussi renoncer. Par ailleurs, le pilier droit all black Charlie Faumuina (mollet) est trop juste et ne pourra pas postuler. Pas plus que le trois-quarts polyvalent Lucas Tauzin (adducteurs), le troisième ligne ligne Anthony Jelonch (genou), le deuxième ou troisième ligne Yannick Youyoutte (pied), le numéro 8 Selevasio Tolofua (hanche) et l'ailier Nelson Épée (genou). Ce sera difficile également pour le trois-quarts centre Sofiane Guitoune (mollet).

Enfin, deux joueurs demeurent incertains et devraient l'être jusqu'au bout. Il s'agit d'abord du talonneur international Julien Marchand, touché à une cheville contre les Bulls le 2 avril. Il n'a pas rejoué depuis. Annoncé remplaçant la semaine suivante face aux Sharks, l'intéressé avait finalement déclaré forfait. Il a ensuite été géré physiquement par le staff médical qui n'a pas souhaité prendre le moindre risque le concernant. Son évolution semble plutôt positive et il devrait décoller avec le groupe ce jeudi après-midi mais l'encadrement pourrait attendre vendredi matin avant de prendre une décision définitive. Idem pour l'ailier ou demi de mêlée Arthur Retière, qui souffre d'une entaille derrière le genou subie contre Lyon et qui a nécessité la pose de huit points de suture. S'il est en mesure de tenir sa place, sa polyvalence pourrait être déterminante, d'autant que le Stade toulousain a l'habitude de composer son banc de touche avec six avants et deux trois-quarts.