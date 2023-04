Le manager de Lyon est revenu sur la défaite de son équipe sur la pelouse de l’UBB (23-9) ce dimanche soir. Il pestait notamment contre le manque de réalisme de ses joueurs, même s’il disait ne pas reprocher leur investissement dans cette partie très physique.

Après avoir longtemps accroché l’UBB, vous repartez sans point. Il y a des regrets ?

Oui, il y a beaucoup de regrets parce que je pense que nous nous sommes donné les moyens de faire un bon résultat ici. Nous savions que ça n’allait pas être simple, que ça allait être âpre. Je pense que personne ne peut reprocher l’investissement des garçons. Il nous a manqué ces dix dernières minutes, dans lesquelles nous prenons ce premier essai sur le ballon-porté, puis le deuxième essai… (Il souffle) C’est frustrant et bien sûr que nous sommes déçus, nous sommes des compétiteurs.

Ce ballon que Baptiste Couilloud n’arrive pas à aplatir en fin de partie est le symbole de votre match ?

Si près, si loin à la fois. Nous ne scorons pas… Nous nous donnons les moyens d’approcher les lignes mais il y a un manque de précision qui nous empêche de conserver la dynamique, de marquer. Les Bordelais, qui ont réussi à récupérer les ballons et investir notre camp. Ensuite, nous nous sommes mis sous pression.

Le Lou a-t-il encore son destin en main ?

Oui, grâce aux résultats de certaines équipes hier, qui n’ont pas marqué de point. Cela nous permet d’être encore dans les six premiers. Nous étions venus avec d’autres intentions mais nous avons toujours la chance d’être dans les six. Maintenant, nos chances s’amenuisent et il va falloir prendre un maximum de points sur les trois matchs restants.

Avez-vous l’impression que l’histoire se répète depuis quatre matchs ? À chaque fois, vous êtes dans les clous, mais vous perdez…

Nous savons ce qu’il nous reste à travailler, à savoir cette efficacité dont nous parlons depuis un moment. Effectivement, ça fait pas mal de matchs où nous sommes présents dans le combat, dans la possession et les intentions, mais nous ne prenons pas le score. Donc nous allons continuer à travailler et, c’est peut-être paradoxal, mais je préfère avoir ça que pas de solution du tout et prendre trente points. Les garçons ont été touchés ce soir, déçus. Mais il faut relever la tête et évacuer ce match.

Romain Taofifenua et Josua Tuisova sont sortis blessés. Vous avez des nouvelles ?

Romain a pris un plaquage à retardement qui a été non-sanctionné par l’arbitre puisqu’apparemment, il ne le voit pas. Il n’y a pas eu d’appel à la vidéo. La médecin du match a voulu faire un protocole commotion et pour elle, c’était définitif. Et pour Tuisova, c’est une entorse de la cheville.