Magistral lors de la victoire de l'Union Bordeaux-Bègles face à Lyon ce dimanche soir (23-9), le demi de mêlée international Maxime Lucu s'est attardé sur la force de caractère de son groupe. Il soulignait que malgré les aléas, l'UBB est encore à la lutte pour un top 6 et a su rebondir après chacune de ses mésaventures.

Qu’est-ce qui a permis à l’UBB de forcer la décision face au Lou ce dimanche ?

Cet esprit de ne rien lâcher jusqu’à la 80e minute. De ne pas prendre point dans nos temps faibles, quand nous nous sommes retrouvés à cinq mètres de notre ligne. Aussi de savoir être patients. Nous avons manqué de justesse dans notre jeu en première mi-temps, en faisant trop de large-large et nous n’arrivions pas à mettre à mal la défense adverse. Certes, nous les faisions courir, mais nous n’arrivions pas à avancer et nous perdions même beaucoup de ballons.

Bordeaux-Bègles s'impose au forceps face à Lyon et se repositionne dans la course au top 6



Le film du match : https://t.co/yKA0Gt3SiO pic.twitter.com/zmZlM0euyj — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 23, 2023

Avant le match, Julien Laïrle disait que vous vous battiez contre vents et marées. C’est un peu ce qui ressort ce soir : malgré les aléas, vous êtes encore debout ?

Oui, quand nous sommes sortis du top 6, nous avons toujours eu envie d’y revenir et nous avons souvent réussi. La défaite contre La Rochelle à la maison a fait très mal et nous avons perdu bêtement au Racing 92 donc forcément c’était normal de nous taper dessus. Il fallait juste remettre de l’ordre et gagner vite. C’est ce que nous avons fait aujourd’hui et les résultats d’hier nous permettent de rester dans le top 6.

Ce succès a une saveur supplémentaire ?

Oui, c’était un petit peu la dernière chance pour se donner le droit de rêver du top 6. Donc aujourd’hui, nous nous remettons à rêver du top 6. Nous sommes là, nous ne lâchons rien. Forcément, cette victoire va compter, surtout contre un concurrent direct. Il faut se servir de ce que nous avons fait de bien, de l’état d’esprit qui a beaucoup changé ce dernier mois. Il nous reste trois matchs et nous n’avons plus de question à se poser.

Vous avez passé une semaine sous haute tension. La pression retombe désormais ?

Elle retombe oui. Ça fait du bien de gagner et de voir des sourires dans les vestiaires. Parce que je peux vous dire que l’ambiance dans les vestiaires la semaine dernière à 17h à Lens ne faisait pas plaisir. Nous n’aimons pas voir le groupe comme ça, vu tout ce que nous mettons sur le terrain et aux entraînements. La pression du début de semaine était aussi importante car il faut grandir aussi dans ces matchs-là. C’est nous qui perdons la semaine dernière, pas le Racing qui va chercher la victoire. Il fallait rattraper les deux dernières déconvenues.

Tameifuna et Timu destructeurs\ud83d\udcc8

Dumortier et Allen décevants\ud83d\udcc9https://t.co/vg9zY39k3O — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 23, 2023

Comment vous expliquez que ce groupe ne lâche jamais rien ?

C’est un groupe qui est extraordinaire. Il est énervant par moment parce nous pourrions nous rendre les choses un peu plus faciles. Mais avoir du caractère comme cela depuis le début de la saison, malgré tout les revers et toutes les difficultés que nous avons eu sur certains matchs… Parce que je peux vous assurer que les défaites font mal, notamment celle de la semaine dernière. Perdre comme ça alors que nous avions préparé pendant trois semaines en se rentrant dedans, en se frictionnant, en s’accrochant… Nous nous sommes mis sur la gueule pendant des semaines parce qu’il y en avait besoin. La force de caractère ressort tout le temps. Quand nous nous regardons, nous avons envie de se donner les uns pour les autres.