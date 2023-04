Bordeaux-Bègles aura mis 69 minutes avant de faire sauter le verrou lyonnais. À l'origine du premier essai bordelais, Jean-Baptiste Dubié a trouvé un 50-22 parfait avant que Maxime Lamothe ne finisse le travail dans l'en-but.

Le bruyant public bordelais a longtemps cru à un match totalement terne. Après une première période insipide, conclue sur le score de 6-3 pour le LOU, Maxime Lucu et Léo Berdeu s'étaient échangé les pénalités pour en arriver à 9-9 à l'heure de jeu. Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers un triste match nul, l'UBB a finalement trouvé la faille grâce à l'un de ses plus fidèles soldats.

Bordeaux-Bègles s'impose au forceps face à Lyon et se repositionne dans la course au top 6



À la 68ème minute de la rencontre, les Girondins se lancèrent à nouveau dans une séquence au large, à soixante mètres de l'en-but lyonnais. Sans grande maîtrise, Jean-Baptiste Dubié se chargea de taper un coup de pied rasant tout en se faisant découper par Josua Tuisova. Seul en couverture du fond de terrain, Léo Berdeu n'est pas arrivé à temps pour sauver son équipe d'une touche dangereuse. Et cette action fut le tournant de la rencontre.

Lamothe à la conclusion

À quinze mètres de la ligne rhodanienne, les Bordelais ont fait le choix logique d'enclencher un maul pour mettre à mal le paquet d'avants du LOU. Avec Maxime Lamothe et Maxime Lucu à la manœuvre, le groupé pénétrant de l'UBB accéléra sa course dans les dix derniers mètres pour finalement s'écrouler dans l'en-but. Rentré un quart d'heure plus tôt à la place de Gabriel Oghre, le talonneur girondin faisait exploser le stade Chaban-Delmas et donna un premier coup de poignard à une meute lyonnaise.

Maxime Lamothe a marqué l'essai de la libération pour l'UBB. Icon Sport - Icon Sport

Car moins de cinq minutes plus tard, Nicolas Depoortere profita d'un coup de pied bien senti de Santiago Cordero pour lui aussi s'envoler en terre promise. Quatorze points vitaux pour éloigner une équipe lyonnaise bien pâle, qui ne se sera offerte aucune occasion d'essai franche. Et une nouvelle preuve que le 50-22 peut-être une arme destructrice.