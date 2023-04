Ce dimanche soir, en clôture de la vingt-troisième journée du championnat de France, l’Union Bordeaux Bègles a pris le meilleur sur le Lyon olympique universitaire rugby, 23-09. Dans ce choc pour la course à la phase finale, à Chaban-Delmas, les joueurs de l’UBB étaient menés à la pause (3-6). La rencontre a été cadenassée jusqu’à l’heure de jeu, mais Bordeaux a su faire la différence en toute fin de match en marquant deux essais.

Alors que la fin de saison approche à grands pas et que chaque club se retrouve sous pression dans la course au top six, l’UBB n’avait pas le droit à l’erreur face au LOU, en clôture de la 23e journée. Devant son public, elle a livré une grosse bataille d’entrée et a payé un lourd tribut face à une formation lyonnaise dense et solide en défense, puisque dans les dix premières minutes de ce match, les Girondins ont perdu Mahamadou Diaby et Jean-Baptiste Dubié, après des chocs face à Josua Tuisova. Si le trois-quarts centre a pu revenir sur la pelouse après avoir passé son protocole commotion, le flanker bordelais, lui, n'a pas retrouvé ses coéquipiers et c’est sans un de ses meilleurs soldats que l’UBB a poursuivi la rencontre.

Bordeaux-Bègles s'impose au forceps face à Lyon et se repositionne dans la course au top 6



Bordeaux a le ballon, mais ne score pas en première période

Ce Bordeaux-Lyon ressemblait à un match de phase finale dans l’intensité ou dans les impacts et la première période a été plaisante. Les deux équipes ont proposé beaucoup de jeu, mais ont eu du mal à se créer des occasions. Globalement, ce sont les Bordelais, plutôt dominateurs sur les contre en touche, qui ont le plus tenu le ballon. Ils l’ont souvent amené sur les couloirs, mais la défense de Lyon a été très bonne et elle a su stopper chaque offensive. Les Girondins ont parfois été trop impatients, comme sur cette action terminée dans l’en-but sans parvenir à aplatir (19e). Ou sur cette touche, dont le lancer de Gabriel Oghre n’a pas été droit (31e), alors que les siens étaient sur un temps fort. Pour voir le score évoluer, il a fallu se tourner vers les buteurs, et à ce jeu-là, Léo Berdeu (15e, 39e) a permis aux Lyonnais de virer en tête à la pause (6-3), puisque côté Bordelais, Maxime Lucu n’a eu qu’une pénalité à tenter (27e).

Au retour des vestiaires, l’UBB a pris l’avantage au score grâce à deux pénalités réussies par Maxime Lucu. La première est arrivée après une mêlée sur laquelle Demba Bamba a été pénalisé (6-6, 44e). La seconde a eu lieu suite à un plaquage haut (9-6, 50e). Lyon a ensuite eu un temps fort, et alors que Xavier Garbajosa avait demandé les points, ses joueurs ne l’ont pas entendu, les partenaires de Toby Arnold sont allés en touche, et Caleb Timu, très bon ce soir, a gratté un précieux ballon à un mètre de son en-but (56e). Dans la foulée, Santiago Cordero est passé tout près d’inscrire le premier essai de la partie, mais l’ailier argentin a été poussé en touche par Arnold et Godwin (59e).

Bordeaux fait la différence en fin de match

À un quart d’heure de la fin de la rencontre, Léo Berdeu a récompensé le travail de ses avants en mêlée fermée et Lyon est revenu à hauteur (9-9, 65e). Mais c’est Bordeaux qui a mieux terminé la partie. Dominateurs en seconde période, les Girondins ont accéléré dans le “money-time” et Jean-Baptiste Dubié a trouvé un 50-22 décisif. Sur la touche suivante, les avants bordelais ont mis en place un ballon porté magnifique et Maxime Lamothe a fini le travail (16-9, 70e).

Trois minutes plus tard, suite à une chandelle montée par Louis Bielle-Biarrey, que les Bordelais ont récupéré dans le camp adverse, Yoram Moefana a tapé un coup de pied à suivre, Santiago Cordero a prolongé et Nicolas Depoortère a marqué l’essai qui a scellé la victoire (23-9, 74e). Lyon a tenté de sauver l’honneur, et Baptiste Couilloud, juste avant la sirène, a pensé réduire l’écart au score. Mais c’était sans compter sur la très bonne défense de Nicolas Depoortère, qui a donc permis aux siens de l’emporter 23-9.