A défaut d’avoir livré une prestation totalement aboutie une semaine avant leur demi-finale européenne, les Rochelais ont remporté une victoire bonifiée contre Clermont. Le flanker Paul Boudehent s’est montré impressionnant, tandis que l’ouvreur clermontois Anthony Belleau est passé à côté de son sujet.

Les Tops

Paul Boudehent

Au-delà de son travail de sape en défense, le flanker rochelais s’est illustré par une sublime action offensive aperçue à la 33ème minute où il effaça d’abord Moala, avant de feinter, quelques instants plus tard, un défenseur clermontois pour filer en solitaire à l’essai, démontrant au passage sa belle pointe de vitesse.

Dillyn Leyds

L’ailier sud-africain a été un modèle de dézonage, n’hésitant pas à quitter son aile pour porter le danger dans la ligne d’attaque rochelaise. Auteur d’un sublime essai, Leyds s’est également illustré par une chistera après contact à Boudehent pour l’essai du flanker.

Dillyn Leyds a inscrit l'essai du bonus offensif pour La Rochelle. Icon Sport - Icon Sport

Baptiste Jauneau

Le demi de mêlée clermontois a bien personnifié la réaction d’orgueil de son équipe en début de deuxième mi-temps. Bien placé au soutien intérieur d’un coéquipier, il a raffûté Teddy Thomas pour aller inscrire en solitaire un essai à la manière du Ministre de l’Intérieur du rugby français, Antoine Dupont. Peu avant l’heure de jeu, il s’est faufilé au bord d’un ruck et a gagné une bonne cinquantaine de mètres tout seul.

Les Flops

Anthony Belleau

L’ouvreur clermontois n’était pas dans un bon jour. D’emblée, il a commis un mauvais jeu au pied qui a mit directement ses partenaires sous pression dès l’entame. Il a aussi gâché une occasion d’essai par une diagonale mal ajustée. Il a quitté le terrain avec une 50 % face aux perches, et fut remplacé peu avant l’heure de jeu par Jules Plisson.

Jean-Pascal Barraque

Le joueur à VII a eu toutes les difficultés du monde à contenir les assauts rochelais. Il est loin d’être le seul fautif, au vu du nombre de plaquages manqués par son équipe. Mais il a souvent été en difficulté dans la couverture du terrin derrière lui, où les Rochelais ont ajusté quelques coups de pied.

Kyle Hatherell

Gregory Alldritt préservé et simple remplaçant en vue de la demi-finale européenne contre Exeter, l’habituel flanker tenait là une bonne occasion de se mettre en valeur en numéro huit. Ce ne fut pas le cas. Manquait-il de repères au poste ? Possible, puisqu’il ne connaissait là que sa première titularisation en huit de la saison. In fine, il a été totalement éclipsé par son flanker Paul Boudehent, qui a eu le rayonnement d’un vrai troisième ligne centre alors qu’il était flanker.