En ouverture de la 23ème journée de Top 14, le Stade rochelais s'est imposé face à Clermont au stade Marcel-Deflandre. Les Maritimes ont fait le plus dur en première période pour mener 19-0 avant de subir le réveil clermontois. Un succès difficile mais finalement bonifié grâce à un dernier essai de Leyds, pour consolider la 2ème place à une semaine de la demi-finale de Champions Cup.

Pour sa dernière à Deflandre, avant de prendre la direction du Matmut Atlantique pour accueillir Exeter en demi-finale de Champions Cup, La Rochelle a offert une nouvelle victoire à son public en battant Clermont 26 à 13, samedi 22 avril, sous le soleil charentais-maritime. Une victoire construite grâce à une première période chirurgicale, qui a permis aux Rochelais de mener 19-0 à la pause. Moins efficaces lors du deuxième acte, les locaux ont su faire le travail pour s'imposer avec le bonus offensif et reprendre virtuellement 10 points d'avance sur le Stade français, qui recevra une équipe remaniée de Toulouse, dimanche.

Malgré plusieurs cadres laissés au repos ou sur le banc, la réception de Clermont était attendue comme une répétition générale avant le premier gros rendez-vous de la saison. Les Rochelais ont pourtant raté leur entame de match, dominés par des Auvergnats revanchards d'une saison à oublier et qui ont déjà les yeux rivés sur l'année prochaine. Mais les démons qui ont fait de cette saison une année à oublier pour les Jaunards ont rapidement ressurgi, à l'image de Belleau, très maladroit au pied. Dans les zones de marque, les Clermontois ont laissé de précieux points en route en manquant deux pénalités qui leur auraient permis d'ouvrir le score dans les 10 premières minutes.

Une première mi-temps chirurgicale

Des erreurs, qui face à une équipe du standing de La Rochelle, se paient cash, car sur leur première incursion dans le camp clermontois, les Maritimes ont fait mouche et Sclavi en force après une pénalité à cinq mètres jouée à la main est venu enfoncer la défense et aplatir derrière la ligne. Une action démarrée par un coup de pied totalement manqué de Belleau, qui a vécu 15 premières minutes cauchemardesques, directement en touche, offrant une munition aux champions d'Europe en titre qui n'en demandaient pas tant.

Le match a alors basculé et les locaux ont pris confiance devant leur public et avec une météo parfaite pour jouer au rugby. Boudehent s'est offert une chevauchée fantastique au milieu de la défense pour aller inscrire un deuxième essai après un lancement sur les 40 mètres adverses. Efficaces sur chacune de leurs attaques, les Rochelais sont allés une troisième fois derrière la ligne après que Dulin, parfait au pied, a mis Thomas sur orbite juste avant la pause. Malgré la transformation manquée par Hastoy après la sirène, le Stade Rochelais a pu rentrer aux vestiaires avec 19 points et 3 essais d'avance, malgré une entame ratée.

10 points d'avance sur le Stade Français

L'entame de la deuxième période n'a pas été meilleure pour les Rochelais, elle a même été pire que la première, car l'ASM a fini par conclure ses actions. Après un essai transformé de Jauneau, qui a cassé un nombre impressionnant de plaquages toute l'après-midi, et deux pénalités de Belleau, qui a réglé la mire, les Clermontois, très disciplinés, sont revenus à 6 petits points de leurs adversaires du jour, s'offrant une fin de match à frissons avec un jeu à haute intensité qui aurait pu faire craquer l'une ou l'autre des équipes.

Il a finalement dû attendre la 76e minute de jeu pour voir Leyds inscrire les premiers points de La Rochelle en seconde période et sceller par la même occasion le sort de la rencontre sur un essai de 80 mètres. Un essai également synonyme de bonus offensif précieux pour les Maritimes dans leur quête d'une place directement qualificative pour les demi-finales de Top 14. L'équipe de Ronan O'Gara compte désormais 10 points d'avance sur le Stade Français, 3e, qui reçoit Toulouse dimanche. Toute la Charente-Maritime a désormais les yeux rivés sur le Matmut Atlantique de Bordeaux où La Rochelle recevra Exeter la semaine prochaine pour tenter de s'offrir une finale de Champions Cup et une chance de conserver leur titre.