À l'occasion de la 23ème journée de Top 14 ce week-end, la grosse affiche se jouera à Bordeaux-Bègles avec la réception de Lyon dimanche. La rédaction de Rugbyrama mise sur seulement deux victoires à domicile, pour La Rochelle et le Stade français. Perpignan se contente du bonus à domicile et Brive s'écrase face à Pau.

La Rochelle - Clermont

Le Stade rochelais accueille les Clermontois pour le premier acte de cette 23ème journée. Difficile d'imaginer une défaite des Jaune et Noir, surtout à domicile : invaincus depuis 7 matchs, les hommes de Ronan O'gara font de Marcel-Delfandre un antre bien gardé. Les Clermontois, défaits à Pau la semaine dernière, devront encore une fois se déplacer sans de nombreux cadres de l'effectif. Il leur faudra beaucoup de travail pour venir à bout des Rochelais.

Notre pronostic : Victoire de La Rochelle

Castres - Toulon

Toulon pourrait bien poursuivre sa série à Castres. Après trois matchs à domicile fructueux, et avant leur demi-finale de Challenge Cup face à Trévise, le déplacement dans le Tarn leur permettrait de se rassurer, même avec un effectif quelque peu affaibli. Mais les Castrais profitent eux aussi de trois victoires consécutives et devraient se sentir en confiance ce samedi. L'occasion pour eux de grappiller quelques points et de conforter leur maintien. Difficile cependant d'imaginer une défaite des Toulonnais.

Notre pronostic : Victoire de Toulon

Perpignan - Racing 92

Deux équipes qui jouent gros : Perpignan pourrait compter sur une victoire pour échapper aux barrages, tandis que le Racing joue sa place dans le Top 6. Les Catalans sont à 6 points de Pau, leur concurrent direct pour la 12ème place et profitent du retour de plusieurs joueurs longuement absents. Les Racingmen feront eux le déplacement avec la volonté d'engranger des points, ils pourraient donc venir à bout des Sang et Or.

Notre pronostic : Victoire du Racing 92, bonus défensif de Perpignan

Bayonne - Montpellier

Deux petits points seulement séparent les Bayonnais des Montpelliérains au classement. Les Basques, ambitieux et revanchards, ne devraient pas rendre les choses faciles : défaits lors des trois dernières rencontres, une défaite pourrait leur coûter cher. Les hommes de Jean-Baptiste Elissalde se devront eux de sortir victorieux de Jean-Dauger s'ils espèrent se rapprocher du top 6. D'autant plus que les Montpelliérains gardent en mémoire la lourde défaite face à Castres. Le combat s'annonce rude, mais nous voyons bien une victoire de Montpellier.

Notre pronostic : Victoire de Montpellier

Brive - Pau

C'est le choc du bas de tableau : Brive, quasiment condamné à la relégation, reçoit la Section paloise, à peine sortie de la treizième place et désormais hors de la zone rouge. Nul doute que les Brivistes sont désireux de renouer avec la victoire, encore plus à la maison. Gorgadze et ses coéquipiers sont ambitieux de continuer sur leur bonne lancée de deux matchs gagnés, et devraient facilement venir à bout de Brive.

Notre pronostic : Victoire de Pau, avec bonus offensif

Stade français - Stade toulousain

Première grosse affiche de ce week-end, le déplacement de Toulouse au Stade français. Une équipe toulousaine qui compte quelques surprises parmi ses rangs : l'absence de nombreux cadres se remarque à une semaine de la demi-finale de Champions Cup face au Leinster. Les Franciliens souffrent eux aussi de nombreuses absences mais pourront compter sur un stade à guichets fermés pour se sentir portés. La ferveur parisienne pourrait venir à bout des leaders.

Notre pronostic : Victoire du Stade français, bonus défensif pour le Stade toulousain

Bordeaux-Bègles - Lyon

Pour ce match de clôture, Bordeaux-Bègles reçoit Lyon dans un match décisif pour le top 6. Confortablement cinquièmes jusqu'à la défaite au Racing la semaine dernière, nul doute que les Bordelo-Béglais montreront les crocs pour reprendre leur dû. Lyon cherche encore à se conforter dans le haut de tableau mais profite de deux petits points d'avance. Les deux équipes sortent de nombreuses défaites, certainement que la rencontre devrait être serrée mais Lyon pourrait bien créer l'exploit à Chaban-Delmas.

Notre pronostic : Victoire de Lyon