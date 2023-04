Il reste quatre journées de championnat et la bataille pour la qualification en phase finale peut officiellement commencer. On fait le point sur les neuf équipes qui vont se disputer une place dans le top 6. Et vous, qui voyez-vous se qualifier ?

Comme chaque saison, le Top 14 nous réserve un suspense haletant dans le fameux sprint final pour la qualification. Si en bas du classement, quatre équipes se battent pour le maintien, la lutte en haut n'a pas d'égale. Ce sont en effet neuf clubs qui vont se disputer une place dans le top 6, et si le Stade toulousain et le Stade rochelais sont (très) bien partis pour jouer les phases finales, sept clubs peuvent encore y croire.

Stade toulousain : 1er avec 71 points

Dynamique

Que peut-il arriver au Stade toulousain dans cette fin de saison ? A priori pas grand-chose. L'équipe d'Ugo Mola a parfaitement négocié la période du Tournoi des 6 Nations considérée comme dangereuse à cause des nombreux internationaux mobilisés avec le XV de France. Leader du Top 14 avec 11 points d'avance sur le troisième et 17 sur le septième, les Toulousains n'ont besoin que de quatre points de plus que le Stade français s'assurer disputer directement les demi-finales. Cela tombe bien, les Rouge et Noir se déplacent samedi soir à Jean-Bouin pour le choc des "Stades". Toulouse a bien sûr en tête la demi-finale de Champions Cup face au Leinster le 29 avril prochain à Dublin. La fin de sa phase régulière dépendra sans doute de ce résultat. Car en imaginant Antoine Dupont et ses coéquipiers réaliser l'exploit à l'Aviva Stadium, nul doute que l'effectif sera géré en fonction avant la possible finale prévue le 20 mai. Quelques contrariétés tout de même pour le staff avec les blessures d'Arthur Retière et Ange Capuozzo.

Calendrier

Déplacement au Stade français, réception de l'UBB, voyage à Perpignan et réception de Brive. En somme, deux rencontres contre des prétendants au top 6 et deux contre des équipes qui luttent pour leur maintien.

Notre pronostic

Toulouse va terminer leader de la phase régulière. Nous les voyons en revanche s'incliner sur la pelouse du Stade français dimanche, mais se reprendre face à l'UBB le 7 mai avec une équipe remaniée, en surfant sur une qualification en finale de Champions Cup. Au final, nous imaginons Toulouse terminer avec deux victoires en quatre matchs et 81 points au compteur.

Stade rochelais : 2ème avec 65 points

Dynamique

La dynamique actuelle des Rochelais est belle à voir : les Maritimes sont actuellement sur une série de sept succès consécutifs et n'ont plus perdu depuis le 4 février (à Deflandre contre le Lou). Comme les Toulousains, les hommes de Ronan O'Gara doivent composer sur deux tableaux et ne prendront pas de risque ce week-end à une semaine de défendre leur titre face à Exeter. "Il faut prendre de la confiance sur les deux réceptions si l'on veut être sereins pour la demie (de Champions Cup, N.D.L.R)", disait Reda Wardi avant la rencontre contre Bayonne. Sérieux, les Jaune et Noir l'ont été face aux Basques et des joueurs peu utilisés cette saison ont montré leur valeur, à l'image du demi d'ouverture des moins de 20 ans Hugo Reus, révélation des deux dernières rencontres.

Calendrier

Réception de l'ASM, déplacement à Toulon et à Montpellier avant le Stade français à Deflandre : voilà les quatre derniers matchs du Stade rochelais. À domicile, les champions d'Europe ont déjà perdu trois fois et ne feront pas l'offense d'une quatrième défaite devant leur public. Le second club français qualifié en demi-finale de Coupe des Champions sera aussi dépendant de son résultat face à Exeter : en cas de qualification (nous misons là-dessus), la gestion de l'effectif sera importante avant la grande finale face au Leinster ou Toulouse, d'autant que certains cadres sont actuellement blessés (Danty, Bourgarit).

Notre pronostic

Comme pour Toulouse, on a du mal à imaginer ce qui peut arriver de négatif au Stade rochelais lors du sprint final. Certes, les Rochelais ont moins de marge que leurs homologues Haut-Garonnais mais ils reçoivent un Clermont qui n'a plus grand-chose à jouer. Nous les voyons préparer sérieusement la demi-finale de Champions Cup en s'imposant face à l'ASM avec une équipe composée de cadres et d'habituels remplaçants. D'après nous, il manque neuf points aux Rochelais pour s'assurer une demie. Les deux déplacements à Toulon au Vélodrome et à Montpellier ne seront pas évidents. Un point est possible sur les deux matchs avant de conclure sérieusement face au Stade français. La Rochelle, dauphin de Toulouse avec 74 points ? Ça semble logique.

Stade français : 3ème avec 60 points

Dynamique

Longtemps deuxième du classement (durant neuf journées), le Stade français s'est fait doubler par La Rochelle début mars mais ne lâche rien. Les Parisiens ont résisté à la pression briviste à Amédée-Domenech le week-end dernier dans un match piège par excellence. Malgré cela, les hommes de Gonzalo Quesada n'arrivent pas à enclencher de réelle dynamique et ont montré un visage parfois inquiétant comme lors du derby perdu face au Racing, ou à Toulon. Rien de mieux que de recevoir le leader pour repartir du bon pied. Ils pourront s'appuyer sur la forme étincelante de Peniasi Dakuwaqa, que le deuxième ligne Baptiste Pesenti présentait comme un ovni après la victoire en Corrèze : "c'est vraiment un éclair. C'est important d'avoir des facteurs X. Quand on joue devant, et qu'on voit des arrières comme lui se lancer et traverser le terrain, ça fait énormément de bien". Les Parisiens seront en revanche privés de Sekou Macalou, commotionné et placé au repos forcé.

Calendrier

Réception de Toulouse, déplacement à Clermont, le Lou à Jean-Bouin et La Rochelle à Deflandre : le calendrier du Stade français n'est pas évident en affrontant le top 2 et un concurrent direct : Lyon. Le déplacement à Clermont semble plus accessible mais l'ASM ne se présentera pas à chaque match en victime expiatoire.

Notre pronostic

Deux victoires en quatre matchs, et un bonus défensif à La Rochelle lors de la dernière journée : les Parisiens vont terminer, selon nous, avec 69 points. Et glisser de la troisième à la quatrième position au classement. La réception du Lou le week-end du 13 mai vaudra son pesant d'or pour un barrage à domicile.

RC Toulon : 4ème avec 57 points

Dynamique

Le RCT semble invulnérable avec trois victoires de suite et notamment un large succès face au Stade français et un beau coup réalisé à Lyon. Le manager Pierre Mignoni a prévenu : "on ne peut pas faire une saison blanche, on doit y aller". Pour la première fois de la saison, Toulon est dans le top 4. Ce n'est pas anecdotique. Seront-ils en mesure de conserver cette position, synonyme de barrage à Mayol ? Rien n'est moins sûr, car comme La Rochelle et Toulouse, le club de la rade joue une autre compétition avec la Challenge Cup. Sans faire offense à Trévise (9ème du United Rugby Championship), les Italiens ne sont pas du même calibre que les Irlandais du Leinster, et à un degré moindre des Anglais d'Exeter, mais les Toulonnais veulent remporter la Challenge, et se souviennent encore de la défaite au Vélodrome en finale la saison dernière face au Lou de ..Pierre Mignoni.

Calendrier

Déplacement à Castres, réception de La Rochelle, choc sur la pelouse du Racing et réception de l'UBB. Le RCT jouera trois matchs contre des équipes du haut de tableau et se déplace à Pierre-Fabre dans ce qui est le match du maintien pour le CO.

Notre pronostic

Le déplacement à Castres est illisible, car si Toulon marche bien, le CO va vouloir valider son maintien et a fait reposer des joueurs cadres le week-end dernier pour ce grand rendez-vous. Nos pronostics ? Une défaite à Pierre-Fabre avant un succès bonifié devant La Rochelle, une défaite au Racing et une victoire face à Bordeaux. Au final, le RCT terminera selon nous avec 68 points et perdra sa quatrième place au profit du Lou (voir ci-dessous) pour mieux retrouver le Stade français en barrage.

Lyon : 5ème avec 56 points

Dynamique

Le point de bonus récupéré sur la pelouse d'Ernest-Wallon va fortement compter en fin de saison. Les Lyonnais peuvent s'appuyer sur un Josua Tuisova en grande forme actuellement, et le Fidjien aura à cœur de bien terminer son histoire avec le Lou avant de partir au Racing. Les Lyonnais sont en quête d'une qualification qui leur échappe depuis deux saisons et avant la rencontre à Toulouse, le manager Xavier Garbajosa avait averti : "soit on continue à claquer des fesses, et l'équipe va s'écrouler pour terminer à la même place que lors des deux saisons précédentes. Soit on a un peu d'orgueil, et on va avancer vers la qualification." En fin de match à Toulouse, l'entraîneur n'a pas voulu que ses joueurs disputent le dernier ballon et a préféré assurer le bonus. Réponse dans quelques semaines, pour voir si ce choix était le bon.

Et vous, quel est votre pronostic ? Midi Olympique - Icon Sport

Calendrier

Match à Chaban contre l'UBB, réception de l'Usap, déplacement au Stade français avant de conclure à domicile face à Bayonne.

Notre pronostic

Bordeaux doit réagir sur son terrain et va s'imposer. Les Lyonnais repartiront positivement face à Perpignan avec une victoire bonifiée, avant de faire le gros coup de la 25ème journée en s'imposant sur la pelouse du Stade français. En confiance, ils concluront face à Bayonne pour terminer la saison avec 70 points et passer devant Toulon et le Stade français au classement en s'offrant une place sur le podium.

Racing 92 : 6ème avec 56 points

Dynamique

Le Racing 92 revient de l'enfer avec cette victoire in extremis contre Bordeaux dans une fin de rencontre marquée par la polémique. Pour la dernière saison sur le banc de touche de Laurent Travers, le Racing veut conclure en beauté et terminer le cycle par un titre. Finn Russell va quitter Nanterre et de nouvelles recrues vont débarquer : Thomas Laclayat, Josua Tuisova, Tristan Tedder, le retour de Jordan Joseph. Le Racing va-t-il terminer sa saison en trombe ? Entre la victoire au Stade français en infériorité numérique et le succès contre l'UBB dans une rencontre où les coéquipiers de Gaël Fickou étaient menés 19-3 à la 45ème, les Racingmen ont joué avec le feu mais s'en sont toujours sortis, parfois avec une certaine réussite. La chance du dernier qualifié ?

Calendrier

Déplacement à Perpignan, réceptions de Bayonne et Toulon avant de terminer à Clermont.

Notre pronostic

Enchaîner sur la pelouse de l'Usap ne sera pas chose aisée car les Catalans veulent encore croire au maintien direct. Les réceptions de Bayonne et Toulon seront décisives pour le club francilien. Nous les voyons perdre à Perpignan, s'imposer contre Bayonne et Toulon avant de s'incliner lors de la dernière journée à Clermont dans un match très animé. Tout ça pour terminer avec 65 points et empocher le dernier billet qualificatif pour les phases finales. Non, cette génération ne sera pas la première à ne pas se qualifier depuis le retour du Racing dans l'élite.

Bordeaux-Bègles : 7ème avec 54 points

Dynamique

C'est une fin de cycle aussi à Bordeaux avant l'arrivée du futur manager Yannick Bru. Après la cruelle défaite à Lens contre le Racing, l'UBB a quitté le top 6. Le plus dur arrive avec une réception du Lou qui a montré sur la pelouse de Toulouse sa redoutable efficacité. Alors avec l'absence de joueurs importants, le staff girondin va devoir légèrement bricoler ce week-end. Certes, une réaction d'orgueil est prévisible mais sera-t-elle suffisante ? Matthieu Jalibert, blessé à la cheville, fera peut-être son retour trop tardivement dans la saison. En attendant, son compére à la charnière, Maxime Lucu, tient la barraque.

Calendrier

Le Lou à la maison avant un gros match sur la pelouse de Toulouse, la réception de la Section et Toulon à Mayol.

Notre pronostic

Ce match à domicile face au Lou est vraisemblablement la dernière chance pour l'UBB. Nous les voyons s'imposer au courage, avant de perdre à Toulouse qui gardera son invincibilité à domicile lors de la 24ème journée. Ensuite, l'UBB s'imposera face à la Section mais perdra d'extrême justesse à Toulon lors de l'ultime journée. Quatre matchs, 10 points, pour conclure avec 64 points, à un petit point de la qualification. Rageant.

Aviron bayonnais : 8ème avec 50 points

Dynamique

Elle n'est pas bonne pour l'Aviron qui a enchaîné trois défaites dont deux "évitables" à Perpignan et surtout à Anoeta face à la Section. Regretteront-ils longtemps cette délocalisation ? N'oublions pas que l'objectif des Basques était le maintien et qu'à cela, la saison est déjà une réussite. "Ce que j'attends, maintenant ? S'améliorer d'un week-end à l'autre, amener du contenu, montrer qu'on est une équipe qui grandit parce que ça servira pour la saison future" : se projettait le manager Grégory Patat se projette. C'est tout à son honneur, mais pour la qualification, l'espoir semble passé.

Calendrier

Réception de Montpellier, déplacement au Racing avant d'accueillir Clermont et de se rendre à Lyon.

Notre pronostic

La fin de saison bayonnaise va être difficile. Pas que le club manque de courage ou de talents, mais les Bayonnais ont souvent été à la limite en s'imposant au finish. Malheureusement pour les Basques, nous voyons la roue tourner et le retard de six points trop difficile à rattraper. Même si l'Aviron est invaincue à Jean-Dauger en Top 14, nous partons sur la grosse cote et la victoire du champion de France ce week-end. Les Basques basculeront ensuite sur une défaite à zéro point au Racing, avant de relever la tête face à Clermont lors du dernier match à domicile et de s'incliner à Lyon. Le tout pour conclure l'exercice avec 55 points et à une très belle 9ème place.

Montpellier : 9ème avec 48 points

Dynamique

Le MHR a touché le fond face à Castres avec une quatrième défaite à domicile cette saison. C'est peu dire que le manager Philippe Saint-André était en colère après la rencontre en parlant de "honte". La réaction du champion est attendue à Bayonne. Certains internationaux voudront bien finir la saison à l'image d'un Paul Willemse de retour à la compétition ou d'un Mohamed Haouas qui joue une place au Mondial. Avec huit points de retard sur le premier qualifiable, il faudra que le MHR réalise un sans-faute pour espérer se qualifier in extremis.

Calendrier

Déplacement à Bayonne, réceptions de Brive et de la Rochelle, et un dernier match au Hameau contre la Section.

Notre pronostic

Tout dépendra que ce match à Bayonne, d'où la difficile projection. Car en cas de défaite à Jean-Dauger, la saison montpelliéraine sera terminée. Si les champions de France venaient à l'emporter au Pays basque, ils pourraient s'offrir une fin de saison dantesque et une "remontada" au classement. Car les réceptions de Brive (peut-être déjà condamné), et la Rochelle (peut-être en finale de Champions Cup une semaine plus tard), arrivent au bon moment pour engranger des points. Une "finale" pourrait avoir lieu au Hameau face à une Section sans doute déjà maintenue. Allez, on joue la grosse cote avec quatre victoires consécutives pour le MHR sur cette fin de saison pour terminer avec 65 points. Ce qui ne sera même pas suffisant car, à égalité avec le Racing, les Franciliens se qualifieront grâce au bonus défensif ramené du GGL Stadium en janvier. Terrible...