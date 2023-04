La Rochelle a montré les muscles face à Bayonne (26-6) avec une défense impitoyable. L'Aviron a eu plusieurs occasions chaudes mais les Maritimes ont fait valoir leur statut de champions d'Europe.

Ronan O'Gara peut regretter une "simple" victoire à quatre points, mais il devra récompenser ses hommes pour leur défense intraitable. La Rochelle s'est imposé face à Bayonne (26-6) malgré une équipe extrêmement remaniée (sans Alldritt, Kerr-Barlow, Botia, Dulin...), mais l'entraîneur irlandais a su motiver ses protégés contre une équipe basque venue sans complexe à Marcel-Deflandre.

Dès la 11ème minute, les Bayonnais enchaînaient les temps de jeu devant les vingt-deux mètres rochelais sans parvenir à percer la muraille noire. Sans se consommer dans les rucks, les Maritimes ont finalement fait reculer les Basques sur vingt mètres obligeant Peyo Muscarditz à taper un coup de pied direct en touche. Dans un premier acte sans grandes envolées de part et d'autre, les champions d'Europe sont retournés aux vestiaires avec sept points d'avance (13-6).

\ud83d\udd1d Les Rochelais Berjon et Reus ont parfaitement animé les débats, ce samedi contre Bayonne. Devant, Tanga-Mangene a ouvert la voie, comme à son habitudehttps://t.co/l5kupSsLbi — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 15, 2023

Deux occasions dangereuses écartées en deuxième période

Mais dans le deuxième acte, les hommes de Grégory Patat n'ont pas eu le choix d'accélérer pour contrarier une équipe rochelaise compacte. À la 50ème minute, les Basques s'implantaient dans les vingt-deux mètres maritimes et après une mêlée conquérante, Bastien Pourailly croyait marquer le premier essai bayonnais de la partie. En bout de ligne, l'ailier de l'Aviron se faisait finalement cisailler par Leyds et Thomas à quelques centimètres de l'en-but. Le score n'était que de 16-6 à cet instant de la rencontre et La Rochelle a pu se dégager.

Baptiste Héguy pris dans la tenaille rochelaise. Icon Sport - Icon Sport

À la 59ème minute, les Bayonnais revenaient dans les cinq mètres rochelais grâce à une bonne pénaltouche. Après le lancer de Bosch, les Maritimes sont parvenus à annihiler le maul basque en "enterrant" le ballon. Une nouvelle action capitale pour les hommes de Ronan O'Gara qui auraient pu voir leurs adversaires revenir à six points en cas d’essai transformé sur cette action.

Ce maul improductif fut d'ailleurs le tournant de la rencontre puisque La Rochelle tua ensuite tout suspense avec un essai en force de Rémi Picquette. Avec un taux de plaquages réussis de seulement 70%, les Maritimes ont été cliniques dans les moments capitaux de la rencontre pour s'offrir un succès tranquille contre le promu bayonnais.