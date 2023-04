Après la victoire face à Montauban (25-13), lors de la 28e journée de Top 14, le deuxième ligne de Mont-de-Marsan Leandro Cedaro a annoncé avoir pris la décision de prendre sa retraite à l'issue de la saison. À 35 ans, il espère finir au mieux avec des Montois qualifiés pour la phase finale de Pro D2.

Avec sa victoire sur Montauban ce vendredi, le Stade montois s'est assuré une place dans le top 6 en fin de saison et jouera donc la phase finale de Pro D2 pour la deuxième année de suite. Une très bonne nouvelle qui s'en est suivie d'une autre, un peu plus triste : à l'issue de la rencontre, l'historique Leandro Cedaro a annoncé mettre un terme à sa carrière en fin de saison. À 35 ans, le deuxième ligne a révélé avoir pris cette décision cette semaine seulement. "J’arrête à la fin de cette saison, donc j’ai beaucoup d’attentes. J’ai pris la décision cette semaine, je l’ai annoncé au staff, avouait-il dans des propos relayés par Sud Ouest. Il faut quand même les convaincre de me faire jouer car je reviens de loin, physiquement c’est compliqué. Je me sens en forme mais c’est une décision personnelle. J’ai quand même joué 14 ans, les enfants grandissent, à un moment donné il faut savoir lâcher les choses."

"On m’a diagnostiqué un diabète"

Aussi, Cedaro ne cachait pas être malade, ce qui a forcément joué dans sa décision : "J’ai quelques soucis de santé aussi, on m’a diagnostiqué un diabète en décembre. Donc il faut savoir lâcher les choses et laisser la place aux jeunes. Je suis très content d’arrêter et je veux finir sur une bonne note. Tous les matchs qui restent sont importants. Je ne veux pas m’arrêter sur une mauvaise fin de carrière car après, ça trotte dans la tête. Je veux être au rendez-vous de ces derniers événements. On a mis la barre très haut mais il faut aller chercher plus loin." Comme l'an passé, Mont-de-Marsan va se battre pour une montée en Top 14, mais se battra aussi pour que Cedaro termine au mieux sa carrière.