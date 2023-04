Le troisième ligne centre de Nice Steffon Armitage (37 ans) rejoindra le CO Berre XV, un club de Fédérale 1, à l'issue de la saison. Il connaîtra donc son cinquième club en France.

Malgré l'âge du joueur avoisinant presque les 40 ans, c'est une recrue de haut standing que vient de s'offrir le CO Berre XV (Berre-l'Étang). Le troisième ligne anglais Steffon Armitage a signé dans ce club du Var, évoluant actuellement en Fédérale 1, pour la saison 2023-2024. Un transfert clinquant à l'image des ambitions qu'a la formation entraînée par Laurent Cadau. En effet, premier de la poule 2 de Fédérale 1 à une journée de la fin, la montée en Nationale 2 est leur objectif.

Un recrutement dont le président s’est réjoui. "C'est une grande fierté pour le CO Berre de pouvoir recruter un joueur de ce calibre, à la fois pour son palmarès et son aura mais également pour le niveau qui est encore le sien à 37 ans. Capitaine de Nice après avoir été capitaine de Biarritz la saison dernière, il a décidé d'écrire la fin de sa carrière au CO Berre, à la fois dans un rôle de guide sur le terrain pour accompagner un effectif très jeune avec d'énormes qualités; mais également pour s'inscrire sur la durée dans la structuration du club. Le CO Berre est en train de franchir un nouveau cap ! L'histoire continue ..."

Passé par les Saracens et les London Irish au début de sa carrière, il rejoint la France pour s'engager à Toulon en 2011. Dans un effectif gorgé de stars, il remportera trois coupes d'Europe consécutives (2013,2014,2015) et un Bouclier de Brennus en 2014. Il partira ensuite à Pau en 2016 pour trois saisons puis à Biarritz à 2019, avec qui il disputera une finale de Pro D2. Parti à Nice l'été dernier, il prendra donc la route vers l'ouest pour rejoindre le club de Berre-l'Etang.