Invité de la matinale de France Bleu Limousin ce mardi matin, Simon Gillham, président du CA Brive et deuxième actionnaire du club, a précisé que son groupe Vivendi resterait aux côtés du CAB la saison prochaine, "malgré le manque de compétitivité de l'équipe."

À cinq matchs de la fin de saison, le CAB est dernier du classement de Top 14, avec seulement 26 points. Sauf miracle, l'avenir du club se dssinera très certainement en Pro D2 la saison prochaine. Une situation que déplore son président, Simon Gillham : "Il y a des hauts et des bas. Là en ce moment on est dans le dur mais il faut se serrer. Il ne faut pas trop s'emballer quand on gagne, et jamais trop se détruire quand on perd : il faut rester calme !"

Également responsable du groupe Vivendi, spécialisé dans les médias et la communication; et deuxième actionnaire du club corrèzien, Gillham s'est voulu rassurant quant à la teneur du partenariat en cas de relégation. "Nous sommes avec le club depuis plusieurs années, depuis 2016 pour être plus précis. C'est l'un des premiers sponsor et Vivendi restera avec le club." Un souhait partagé par l'ensemble des partenaires a-t-il précisé "Tous les actionnaires sont viscérallement attachés à ce club et nous sommes évidemment triste du positionnement, mais nous resterons."

Il y a un voyant rouge, c'est l'équipe première

"Le club a un vrai projet autour de quatre piliers", rappelle Simon Gillham : "le sportif, la formation, les infrastructures et la RSE (ndlr : responsabilité sociale et environnementale) et tout cela, on le mène en même temps." Un projet viable lorsque tous les voyants sont au verts. Or, pour le président anglais, il est indéniable qu'en ce moment "il y a un voyant qui est au rouge, c'est l'équipe première", mais, il assure que "l'équipe sera compétitive la saison prochaine, quoi qu'il arrive." De quoi rassurer supporters comme joueurs.