Josh van der Flier a prolongé son contrat avec la fédération irlandaise jusqu'en 2026. Le meilleur joueur du monde 2022 est actuellement blessé à la cheville.

L'Irlande continue de sécuriser ses cadres. Après James Ryan, Josh van der Flier a lui aussi prolongé avec la fédération irlandaise jusqu'en 2026. Le meilleur joueur du monde 2022 fut l'un des joueurs majeurs du Grand chelem du XV du Trèfle lors du Tournoi des 6 Nations 2023. Face à ce statut grandissant, David Nucifora, le directeur de la performance de la fédération irlandaise a souligné les progrès du Leinsterman.

"Le parcours de Josh vers le sommet du jeu international n'a pas été simple, mais son dévouement, son éthique de travail et son professionnalisme l'ont poussé au rang de meilleur joueur du monde et un contributeur clé au succès de l'équipe nationale au cours des dernières saisons".

Le principal intéressé a lui aussi réagi dans le communiqué de l'IRFU. "C'est un privilège de faire partie de deux environnements de rugby incroyables. Je suis très reconnaissant aux entraîneurs de Leinster et d'Irlande qui m'ont aidé à développer mon jeu au fil des ans. J'apprécie de pouvoir aller travailler chaque jour avec certains de mes meilleurs amis, de faire quelque chose que j'aime et je suis reconnaissant pour le soutien incroyable de ma femme et de ma famille qui m'ont accompagné à chaque étape de ce voyage jusqu'à présent".