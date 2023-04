Francis Saili va prolonger d'une saison son contrat au Racing 92, selon les informations de Midi Olympique. Christian Wade devrait lui aussi rester dans les Hauts-de-Seine.

L'effectif du Racing 92 se précise. Après un mercato ambitieux (Kolisi, Tuisova, Tedder...), le club francilien va sécuriser Francis Saili et Christian Wade. Le centre néo-zélandais (32 ans, 2 sélections) a prolongé son contrat d'une saison avec les Ciel et Blanc, selon les informations de Midi Olympique. Arrivé à l'été 2022 en provenance de Biarritz, l'ancien All Black a disputé dix-huit rencontres dont seize en tant que titulaire avec le Racing.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le Racing a largement accéléré sur le marché des transferts ces derniers mois \ud83d\udc40



Wade vers une année supplémentaire

Christian Wade va lui aussi imiter son coéquipier. Selon The Rugby Paper, l'ailier anglais (32 ans, 2 sélections) est tout proche de signer une prolongation d'un an avec le club francilien. Passé par les Wasps et le football américain (Buffalo Bills), Christian Wade a marqué sept essais en huit rencontres mais n'a plus joué depuis le 26 mars.

La saison prochaine, l'Anglais devra faire face à une rude concurrence à son poste, avec la présence de Josua Tuisova, Wame Naituvi ou Vinaya Habosi, arrivé dès cette saison.