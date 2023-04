En Auvergne, la semaine a été particulièrement agitée autour des contrats des uns et des autres. La bonne nouvelle, elle, pourrait néanmoins venir de la possible prolongation de Tomas Lavanini…

Christophe Urios, nommé à la tête de l’ASMCA fin janvier, a la volonté de construire un vestiaire avec des joueurs qu’il a choisis en vue de la saison prochaine. Récemment, Marvin O’Connor (ailier), Jean-Pascal Barraque (arrière ou centre), Jacobus Van Tonder (deuxième ou troisième-ligne), Cheikh Tiberghien (arrière ou centre), Loïc Godener (numéro 8 ou flanker) et Apisai Naqalevu (trois-quarts centre) se sont ainsi vu annoncer que dans la mesure où ils trouvaient un club pour la saison prochaine, la porte leur était ouverte. Concernant Samuel Ezeala (centre ou ailier), lui-aussi non désiré, la situation semble un rien plus complexe, le joueur ayant affirmé dans les colonnes du journal L’Equipe qu’il était tombé d’accord pour une prolongation de contrat avec les dirigeants de l’ASMCA avant que ceux-ci ne fassent résemment machine arrière.

Ce à quoi répondait le directeur sportif du club auvergnat Didier Retière sur Rugbyrama, ce samedi matin : "Aucun accord écrit n’a été signé. Il y a eu des échanges de mails, c’est tout. La volonté est de remettre un état d’esprit positif autour de l’équipe avec des joueurs engagés. Les discussions ne se sont pas forcément bien goupillées". Se dirige-t-on, dès lors, vers un bras de fer judiciaire entre les deux parties ? C’est possible, oui…

La doublette Lavanini-Kremer reconstituée ?

En quête d’un talonneur afin de remplacer le jeune Benjamin Boudou, récemment victime d’une fracture du péroné, les dirigeants clermontois ont pris des renseignements sur le joueur du MHR Jérémie Maurouard (30 ans), barré dans l’Hérault par Brandon Paenga-Amosa et Curtis Langdon. Alors, Maurouard pourrait-il arriver en Auvergne les jours prochains pour terminer la saison avec l’ASMCA ? C’est une possibilité, même si les négociations n’ont pas encore abouti…

Marcos Kremer et Tomas Lavanini devraient être associés à Clermont la saison prochaine. Icon Sport - Icon Sport

Enfin, Christophe Urios a toujours dans l’idée de prolonger le contrat de Tomas Lavanini (30 ans, 72 sélections) : si le dossier a jusqu’ici semblé complexe, les tractations auraient récemment pris un tour nouveau entre les deux parties à tel point que le Puma, rassuré par les arrivées prochaines au club de Mohamed Haouas et surtout Marcos Kremer, avec lequel il a joué chez les Jaguares et les Pumas, serait sur le point de donner son accord à Jean-Michel Guillon, le président de l’ASMCA. Si l’information se confirmait dans les jours à venir, ce serait sans nul doute un gros coup réalisé par Clermont sur le marché des transferts…