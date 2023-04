Didier Retière, le directeur sportif de Clermont, a confirmé ce matin que l’ASM et Samuel Ezeala n’ont pas eu d’accord écrit pour une éventuelle prolongation. Une déclaration qui fait suite à celle du jeune centre clermontois, affirmant l’inverse.

Qui dit vrai ? Ce samedi matin, Samuel Ezeala affirmait dans L’Équipe avait trouvé "un accord écrit" pour une prolongation de trois ans avec Clermont. Le jeune centre-ailier de l’ASM (23 ans) a également déclaré ne pas avoir apprécié la manière dont le club auvergnat a géré sa situation. "Je n'ai pas compris. J'étais forcément déçu parce que Clermont est mon club de cœur. J'y suis arrivé à l'âge de quinze ans en venant d'Espagne. Je suis attaché à l'ASM et à la région. Ce qui me déçoit surtout, c'est la manière de faire. Ce n'est pas le problème d'être conservé ou pas, ça fait partie du rugby et du monde professionnel. Je suis déçu de la manière dont j'ai été traité".

"Il y a eu des échanges de mails c’est tout"

Contacté par nos soins, Didier Retière affirme quant à lui "qu’aucun accord écrit n’a été signé. Il y a eu des échanges de mails, c’est tout. La volonté est de remettre un état d’esprit positif autour de l’équipe avec des joueurs engagés. Les discussions ne se sont pas forcément bien goupillées". Arrivé au club depuis l’Espagne en 2015, Samuel Ezeala a souvent été miné par les blessures.

Samuel Ezeala est en fin de contrat à la fin de la saison. Icon Sport - Icon Sport

Cette saison, le jeune centre a disputé douze rencontres dont sept en tant que titulaire. Sous les ordres de Christophe Urios, Ezeala n’a joué qu’une seule rencontre, sur la pelouse de Lyon en janvier dernier. À ce jour, Samuel Ezeala est donc sur la liste des joueurs partants à l’issue de la saison.

Un recrutement terminé fin avril ?

Comme écrit dans l’édition du 31 mars de Midi Olympique, Clermont est dans la phase terminale de son recrutement et de ses prolongations. Peceli Yato a notamment resigné pour deux ans avec une année en option alors que le dossier d’Étienne Fourcade est hautement prioritaire pour les dirigeants clermontois.

À lire aussi : Urios : "Je n'arrive pas à comprendre comment on arrive à perdre ce match"

Côté départs : Loïc Godener, Jean-Pascal Barraque et Marvin O’Connor ne devraient pas conservés. Perpignan a d’ailleurs manifesté son intérêt pour les trois joueurs en plus d’Ezeala. Côté arrivées : l’ASM est toujours à la recherche d’un oiseau rare pour remplacer Damian Penaud et d’un joueur supplémentaire chez les avants. Tout devrait vite s’accélérer puisque le club auvergnat cherche à finaliser son recrutement d’ici fin avril.

Éliminé de la Challenge Cup après sa défaite aux Scarlets (32-30), Clermont doit maintenant finir en trombe sa saison de Top 14 pour finir dans les huit et se qualifier pour la Champions Cup.