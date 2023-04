Samedi après-midi, Thomas Ramos et Emmanuel Meafou ont livré une performance majuscule en quarts de finale de la Champions Cup, face aux Sharks. En revanche, l’ailier de Springboks Makazole Mapimpi a marqué le pas…

Les Tops

Thomas Ramos

L’arrière du XV de France est depuis quelques mois sur une autre planète. Auteur de quelques gestes sublimes et dont lui seul est capable (une passe au pied pour Ntamack dans son propre en-but, une passe sautée de trente mètres sur l’essai de Malia…), propre sous les ballons hauts et précis au pied, Thomas Ramos a une nouvelle fois prouvé qu’actuellement, dans le monde, il y avait lui et les autres…

Emmanuel Meafou

Où s’arrêtera donc le deuxième-ligne du Stade toulousain ? En quarts de finale, face aux Sharks, Emmanuel Meafou porta beaucoup le ballon, cassa beaucoup de plaquages et nous donna beaucoup envie de le voir un jour sous le maillot tricolore. Le plus tôt sera le mieux…

Cyril Baille

Impérial en mêlée fermée, toujours très disponible dans le jeu courant, le pilier des Bleus fut colossal face à l’un des meilleurs paquets d’avants de la compétition. Balle en mains, il n’eut de cesse de faire avancer les Toulousains, notamment au près des regroupements. Une chose est donc certaine : le Tournoi des 6 Nations achevé il y a trois semaines n’a pas eu raison de Cyril Baille.

Antoine Dupont

Quatre passes décisives, des courses tranchantes et une façon de coller à la balle qui lui est propre : face aux Sharks, le meilleur joueur du dernier Tournoi des 6 Nations a éclaboussé la rencontre de son talent. Tout bon, Dupont !

Les Flops

Makazole Mapimpi

Déposé deux fois par Mathis Lebel à la course, l’ailier des Springboks se rendit également coupable d’une faute grossière sur Thibaud Flament, sous un coup d’envoi. S’il fut parfois dangereux balle en mains, Makazole Mapimpi n’a donc pas signé à Toulouse le meilleur match de sa carrière.

Gerbrandt Grobler

L’ancien deuxième ligne du Stade français et du Racing 92 n’a pas eu l’impact habituel sur le jeu de son équipe, au stade Ernest Wallon. Lui que l’on sait si dangereux balle en mains fut même souvent étouffé par la défense toulousaine. Une copie à revoir, Monsieur Grobler…

Siya Kolisi

Le capitaine des Springboks n’a certes pas totalement raté son match, face au Stade toulousain. Mais fautif de plusieurs fautes de main et moins dur en défense qu’il ne l’est à l’accoutumée, Siya Kolisi n’a pas livré en quarts de finale le match de sa vie.