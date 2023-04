Corentin Vernet est revenu après la rencontre sur la victoire des siens contre Carcassonne (30-19). Il est aussi satisfait d’avoir pu enfiler le costume de titulaire à Armandie, chose qui n’avait pas été le cas depuis un bon moment.

On vous voit amoché au visage après ce match. Cela veut-il dire que cette rencontre n’a pas été si simple que cela ?

On le savait, Carcassonne n’est pas une équipe simple à manoeuvrer. Ils ne sont pas à leur place au classement selon moi. Ce n’est jamais simple de rencontrer une formation qui lutte pour sa survie.

Vous avez pourtant réussi une excellente entame de match...

On a fait une grosse entame en marquant rapidement deux essais. Mais après ils reviennent mieux. Notamment en contrant une touche. Voire deux. Ils marquent un essai en fin de première mi-temps sur la seule fois où ils entrent dans notre camp. Ça les remet dans le match mais on ne s’est pas affolé et on a su maîtriser le retour de mi-temps.

L’aviez-vous particulièrement ciblée, cette entame de match ?

C’est quelque chose qu’il nous a manqué sur les derniers matchs. Notamment à la maison. Cette fois-ci cela nous a réussi mais effectivement, elle était ciblée.

Que pensez-vous des quelques problèmes en touche rencontrés sur ce match ?

Il y en a eu mais il ne faut pas oublier que cette équipe de Carcassonne est l’une des meilleures sur les touches défensives en Pro D2. C’était un match à pression, il y a eu quelques cafouillages mais dans l’ensemble, nous sommes plutôt satisfaits de notre conquête en touche.

Le fait de ne pas prendre le bonus ce vendredi soir, est-ce un motif de frustration ?

Oui. Au regard de l’entame du match, on aurait pu espérer prendre le bonus. Mais quand on voit la physionomie et notamment la fin du match, la victoire est importante. Il y a un peu de frustration de ne pas prendre cinq points mais nous pouvons travailler sur cette victoire.

Concernant la zone de marque, on a senti que vous étiez capables de concrétiser quelques occasions de plus…

C’est frustrant car on se dit que les semaines passent et qu’il faut que l’on s’applique dans ces zones-là. Après en match, ce n’est pas comme à l’entraînement. Il y a l’arbitrage à prendre en compte et beaucoup d’autres paramètres. Mais si nous voulons aller chercher plus haut, nous devons être plus vigilants sur les détails.

Personnellement, on image que ça vous fait du bien de débuter à nouveau un match à Armandie.

Je suis fier de porter ce maillot de nouveau à Armandie. Cela faisait longtemps que je n’avais pas été titulaire ici. En plus, toutes les conditions étaient réunies pour faire un bon match. Je suis très content.

Qu’avez-vous ressenti au moment de pénétrer sur la pelouse ?

Je pense que nous avions tous un peu de pression. Celle de bien faire. Mais je suis très heureux.

Le match à Aurillac va vite arriver. Encore un gros match à négocier…

Aurillac, c’est très rude, très solide. Nous étions focalisés sur Carcassonne mais désormais on n’a plus le choix, nous devons basculer sur Aurillac.

Le top 6 est en très bonne voie. Avez-vous en tête un barrage à domicile ?

Oui car je pense que cela va se jouer lors du dernier match. Donc on fera tout pour aller chercher cette quatrième place. Certes l’objectif est de se qualifier. Mais recevoir serait magnifique.