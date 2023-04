Autant pour le bas de tableau, chamboulé par la victoire bonifiée de Montauban, que le haut, avec le succès plein de caractère de Grenoble, cette soirée de Pro D2, comptant pour la 27e journée de Pro D2, a donné de nombreux enseignements à tirer.

Le SU Agen se relance au bon moment

Le très bon départ des Agenais a sûrement été la clé de ce match. En confiance à l'image de Thomas Vincent qui tente un drop, les joueurs de Bernard Goutta frappent en premier avec un ballon porté conclu par Zarantonnelo. La deuxième marque est le fruit d'un surnombre sur la gauche bien conclut par Loris Tolot qui flirte avec la ligne de touche. Il doublera même la mise après un bon travail de ses avants. Si Carcassonne revenait de façon positive mais trop timidement, l'autre ailier Iban Etcheverry mettait fin au suspense en toute fin de match après un bon jeu debout (30-19).

Iban Etcheverry, trois-quarts aile du SU Agen. Icon Sport - Loic Cousin

Le SU Agen, pas impérial à domicile cette saison (1 nul et 5 défaites en 14 matchs) a eu la pertinence de casser la mauvaise dynamique en l'emportant face à l'USC. Surtout, il était crucial de gagner en raison des succès de Provence rugby, Nevers et Vannes. Une contre-performance aurait pu compliquer les chances lot-et-garonnaises en vue de la qualification.

L'anniversaire de Bosviel et la fête de Sapiac

Jérôme Bosviel s'est offert un joli anniversaire. Pour ses 33 ans, le demi d'ouverture de Sapiac s'est offert un doublé devant son public et 23 points (dont un drop) au total au cours d'un match importantissime pour le maintien. Il inscrivait le premier grâce à un coup de pied par-dessus qu'il récupérait, et le second sur une interception d'une passe de Peter Lydon.

Jérôme Bosviel, homme à tout faire de l'US Montalbanaise. Icon Sport - Pierre Costabadie

Les Rouennais boiront le calice jusqu'à la lie en concédant le bonus offensif. Comme un symbole, cette mêlée montalbanaise écrasante en toute fin de match annihilait une bonne offensive adverse. Une confiance retrouvée en réponse à toutes ces fins de matchs gâchées, notamment à Sapiac (38-16).

Les hommes de "PP" Lafond confirment la tendance de ces dernières semaines en tirant le Rouen Normandie Rugby en plein dans cette course au maintien. Ils sortent de la zone rouge et dépassent les Normands (à quatre points devant Carcassonne, premier relégable).

Provence l'emporte mais était-ce suffisant ?

Les Massicois ont eu le mérite de ne jamais abdiquer et de ne jamais refuser le jeu. Mais à la fin, c'est une nouvelle défaite à leur compteur après ce match à 10 essais inscrits. C'est bien simple, les Aixois ont fait la course en tête toute la rencontre (40-28).

Le RC Massy Essonne s'enfonce à la dernière place tandis qu'Aix-en-Provence se retrouve aux portes du wagon de tête à la septième place. Le seul hic, c'est que les trois prétendants devant (Agen, Nevers et Vannes) ont gagné. Ce qui donne un écart entre le top 6 et Provence rugby de 7 points. Pas banal alors qu'il ne reste que trois matchs...

Béziers passe la grosse cote

C'est sans aucun doute le gros coup de la soirée. L'ASBH s'est offert une victoire de prestige à Aguilera. Toujours fiable face aux perches, Victor Dreuille a puni inlassablement l'indiscipline biarrote en enchaînant les pénalités et même un drop (27 points inscrits). Au retour des vestiaires, Maxime Espeut et Mathias Duchaux tuaient le match après des interceptions de James Tofa sur des passes de Gilles Bosch. Le BO, qui a eu les plus grandes difficultés à aligner une troisième ligne, tentait bien un retour impossible, grâce à l'essai d'Auguste Cadot. Mais le carton de Joshua Tyrell cassait le temps fort. Pire encore, les Biterrois, qui avaient fait le pari d'un banc expérimenté, ajoutaient un essai transformé par le biais du vétéran Marco Pinto Ferrer (17-42).

Victor Dreuille a été un homme clé dans la victoire biterroise à Aguilera Icon Sport - Alexandre Dimou

Le regret des visiteurs sera finalement qu'ils ne profiteront pas pleinement de ce succès majeur au classement. En cause, un trop grand retard sur le top 6 (12 points). De même, la saison du Biarritz olympique finit en eau de boudin avec ce quatrième revers d'affilée et une qualification désormais impossible.

Le Stade aurillacois regarde Oyonnax dans les yeux

Le début de rencontre des Aurillacois a tout de suite signifié l'état d'esprit dans lequel ils étaient. Pas résignés à l'idée d'affronter le leader maximo, ils étaient les premiers à piquer par les essais d'Alania et Gogoladze et le pied de Palmier. Les Oyonnaxiens seront d'ailleurs piqués dans leur orgueil, en témoigne l'échauffourée avant la pause. Portés par un excellent Enzo Reybier, ils reviendront bien au contact des Cantaliens, mais sans toutefois les dépasser au tableau d'affichage (27-25).

Si c'est un immense exploit pour le Stade aurillacois, les protégés de Romeo Gontineac n'ont cependant plus rien à jouer, déjà sauvés mais trop loin d'Agen. Quant à Oyonnax, c'est une défaite qui pourrait servir de leçon dans les prochaines semaines.

Vannes en mode diesel

Quel entame de feu ! Les échanges furent très agréables entre Vannes et Soyaux-Angoulême. Et quand les débats sont aussi ouverts, les Charentais ne sont jamais mal à l'aise... Ils marquent deux essais en cinq minutes par Lafon et Ratuva (sur interception) et instillent le doute chez les Bretons. Il faudra attendre la pause pour que la puissance du RCV ne s'exprime et que les locaux reprennent confiance en eux. La deuxième mi-temps les voit d'ailleurs agrandir leur écart (33-21).

Vannes réaffirme son statut d'équipe la plus en forme du championnat, avec cette sixième victoire d'affilée. Le point de bonus offensif acquis permet de faire la différence avec Nevers et Agen, juste derrière. Un point, c'est aussi ce qui sépare Soyaux-Angoulême de la zone rouge.

Le FC Grenoble s'enflamme et prend une option sur la demie

On se disait que le match ne pouvait pas tenir à cette intensité-là, et pourtant... La fin de rencontre sera encore plus folle que le début, avec un retour en force des Grenoblois qui semblaient inarrêtables. Alors que le score était de 12-21 pour les visiteurs, cliniques à l'image de leur performance à Colomiers la semaine passée, le FCG se relance grâce au capitaine Blanc-Mappaz qui attire deux défenseurs et passe après-contact à Romain Trouilloud (72e). Les Isérois sont largement poussés par un stade des Alpes en effervescence.

Régis Montagne et Hugo Trouilloud célèbrent la fin de match folle du FCG. Icon Sport - Franco Arland

L'euphorie ira encore plus loin quelques instants plus tard, puisqu'un ballon porté fulgurant leur permettra de passer devant au score (74e). Romain Trouilloud, avec son doublé personnel, tuera le match dans la foulée (76e) après un duel aérien mal négocié par les Montois et une percée de Sarragallet. En cinq minutes, les dauphins passaient d'un débours de neuf points à une avance de douze unités.

De quoi envoyer un message à la concurrence et particulièrement les Landais qui pouvaient espérer chiper la deuxième place à leurs hôtes. Avec ce résultat, ils sont renvoyés à six points.