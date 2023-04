Ce samedi après-midi, Toulon et Lyon ont rendez-vous sur la pelouse de Mayol pour une place en demi-finale de Challenge Cup. Pour cette rencontre, le staff varois a décidé de titulariser Marius Domon à l'arrière. En face, Baptiste Couilloud et Léo Berdeu vont débuter sur le banc.

Pour ce remake de la finale de la saison dernière, le staff toulonnais a décidé d'aligner tous ses cadres, ou presque. Dans le pack, Dany Priso, Teddy Baubigny et Beka Gigashvili sont titulaire. Derrière eux, on va retrouver le duo Rebbadj-Alainu'uese. Charle Ollivon portera lui le numéro 7 et sera le capitaine du RCT.

Dans la ligne arrière, le petite surprise vient de Marius Domon. Le joueur de 20 ans va débuter la rencontre à l'arrière.

La composition de Toulon 15. Domon ; 14. Wainiqolo, 13. Waisea, 12. Paia'aua, 11. Luc ; 10. West, 9. Serin, 7. Ollivon (cap.), 8. Isa, 6. Du Preez ; 5. Alainu'uese, 4. Rebbadj ; 3. Gigashvili, 2. Baubigny, 1. Priso. Remplaçants : 16. Tolofua, 17. Devaux, 18. Brookes, 19, Tanguy, 20. Parisse, 21. Paillaugue, 22. Biggar, 23. Sinzelle.

Lyon a perdu gros la semaine dernière face au Stade français. Lors de la rencontre face aux Soldats roses, Davit Niniashvili et Josua Tuisova se sont blessés. Ces deux derniers sont forfaits pour ce week-end.

Également des cadres de l'effectif, Baptiste Couilloud et Léo Berdeu vont débuter le match sur le banc des remplaçants.

La composition de Lyon 15. Arnold, 14. Veredamu, 13. Maraku, 12. Godwin, 11. Nakaitaci ; 10. Sopoaga, 9. Pélissié ; 7. Guillard, 8. Botha, 6. Allen ; 5. Goujon, 4. Geraci ; 3. Gomez-Kodela, 2. Coltman, 1. Rey. Remplaçants : 16. Marchand, 17. Fotuaika, 18. Bamba, 19. Lambey, 20. Kpoku, 21. Couilloud, 22. Berdeu, 23. Regard.

Lors de la dernière finale de Challenge Cup, les Lyonnais s'étaient imposés sur le score de 32-10.